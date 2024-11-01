¿Nos toman por tontos las marcas de coches? La estafa de lo PREMIUM  

En este vídeo analizamos a fondo lo que he decidido titular como "la estafa de los nuevos Premium". Un fenómeno que se ha vuelto descaradamente evidente tras la crisis de los microchips y la pandemia de 2020. Los fabricantes han aprendido una lección peligrosa para el bolsillo del consumidor: es mucho más rentable vender menos unidades, pero a un precio mucho más alto. Mucho más alto.
| etiquetas: estafa , fabricantes , coches , premium
Si yo pago más dinero por un coche de los llamados "premium", espero que su calidad sea acorde a ese precio. Quiero un motor indestructible y unos ajustes que continúen sólidos después de muchos años.
Si solo me dan una insignia con una estrella o unos aros y se rompen igual que los generalistas, y además las reparaciones son mucho más caras, se pueden meter los premium por el tubo de escape.
- Acabado Dacia Sandero: barato, pelado, soso, feo a posta pero barato para que te acerques. Es el favorito de los luditas que presumen de Opel Corsa con pegatina del Naranjito y de los señores que venden malacatones en flagonetas.
- Acabado premium. Precio más alto que el anterior, mejores acabados, varios extras más que a precio de catálogo salen a cojón de mico por una cantidad de dinero un mayor que el anterior pero… » ver todo el comentario
Luego lloran por las esquinas que es muy caro producir un coche, NO ME JODAS.