¿Nos toman por tontos las marcas de coches? La estafa de lo PREMIUM  

En este vídeo analizamos a fondo lo que he decidido titular como "la estafa de los nuevos Premium". Un fenómeno que se ha vuelto descaradamente evidente tras la crisis de los microchips y la pandemia de 2020. Los fabricantes han aprendido una lección peligrosa para el bolsillo del consumidor: es mucho más rentable vender menos unidades, pero a un precio mucho más alto. Mucho más alto.