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¿Nos toman por tontos las marcas de coches? La estafa de lo PREMIUM

¿Nos toman por tontos las marcas de coches? La estafa de lo PREMIUM  

En este vídeo analizamos a fondo lo que he decidido titular como "la estafa de los nuevos Premium". Un fenómeno que se ha vuelto descaradamente evidente tras la crisis de los microchips y la pandemia de 2020. Los fabricantes han aprendido una lección peligrosa para el bolsillo del consumidor: es mucho más rentable vender menos unidades, pero a un precio mucho más alto. Mucho más alto.

| etiquetas: estafa , fabricantes , coches , premium
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7 comentarios
12 9 0 K 157 Motor
#1 capitan.meneito
Hay Máximo, hay meneo.
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karakol #4 karakol
Respuesta corta, si.

Si yo pago más dinero por un coche de los llamados "premium", espero que su calidad sea acorde a ese precio. Quiero un motor indestructible y unos ajustes que continúen sólidos después de muchos años.

Si solo me dan una insignia con una estrella o unos aros y se rompen igual que los generalistas, y además las reparaciones son mucho más caras, se pueden meter los premium por el tubo de escape.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Digo yo que sabéis el truco de marketing ¿no? Se ponen tres modelos:
- Acabado Dacia Sandero: barato, pelado, soso, feo a posta pero barato para que te acerques. Es el favorito de los luditas que presumen de Opel Corsa con pegatina del Naranjito y de los señores que venden malacatones en flagonetas.
- Acabado premium. Precio más alto que el anterior, mejores acabados, varios extras más que a precio de catálogo salen a cojón de mico por una cantidad de dinero un mayor que el anterior pero…   » ver todo el comentario
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ContinuumST #6 ContinuumST
"Piel vegana".

:shit: :-O :shit:
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ezbirro #5 ezbirro
Te venden el coche nuevo con unas cuotas, cuota de entrada y cuota final a refinanciar (dos tajadas), refinanciación última cuota (otra tajada), el mantenimiento con sus talleres (otra tajada). Si devuelves el coche y no pagas la cuota final, se lo quedan ellos y lo venden al precio que estiman, manteniendo de esta forma alto el precio en el mercado secundario y el primario (dos tajadas más).

Luego lloran por las esquinas que es muy caro producir un coche, NO ME JODAS.
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#2 Tecar
Cualquier vendedor prefiere vender 1 unidad a 1000 que 1000 unidades a 1
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#3 mcfgdbbn3
#2: Hasta que alguien ofrece esa unidad a 750 y aún así gana dinero. Salvo que estés vendiendo exclusividad (en plan Mercedes, Ferrari y marcas de ese estilo), vas a tener que ajustarte o perder clientes.
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menéame