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«Nos han vendido»: los estibadores agitan Avilés y escenifican un enfrentamiento

«Nos han vendido»: los estibadores agitan Avilés y escenifican un enfrentamiento

Los manifestantes se enfrentaron a miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar en Las Meanas antes del inicio de la manifestación.

| etiquetas: avilés , mani , estibadores
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