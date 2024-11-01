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«Nos han vendido»: los estibadores agitan Avilés y escenifican un enfrentamiento
Los manifestantes se enfrentaron a miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar en Las Meanas antes del inicio de la manifestación.
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