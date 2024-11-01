edición general
Nord Stream, el silencio también explota

Dos años después, el debate regresa con más fuerza tras las declaraciones del ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, y los nuevos reportajes en Financial Times y The New York Times. Ha insinuado, ni mas ni menos, que quienes atentaron contra el Nord Stream podrían ser “héroes”. En 2022 llegó incluso a agradecer públicamente a EE UU con una “Gracias, América” tras la explosión del Nord Stream, aunque luego eliminó su mensaje. Ahora vuelve a la carga con un discurso que normaliza el sabotaje como herramienta legítima de guerra

2 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
Polonia: el portaaviones estadounidense anclado en el corazón de Europa. Principales conspiradores antieuropeos, veteranos colaboradores del fascismo americano para subvertir el sentir político de la mayoría de europeos, promotores de la ultraderecha más peligrosa en el continente desde los años 90 y eterno foco de conflictos con Rusia.

Ese puto país de mierda es el auténtico peligro para Europa y para la democracia.
sotillo #2 sotillo
#1 Y no te olvides de un Papá que persiguió con saña a la iglesia de la liberación en América y a todo lo que le parecía socialismo
