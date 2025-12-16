Noche crítica en las Urgencias de Madrid: camas improvisadas en salas de espera, personal al límite y hasta pacientes con cáncer sin médico

Esta madrugada ha sido crítica en los centros sanitarios de Madrid, muy larga para los profesionales, que aseguran estar al límite. La gripe pone contra las cuerdas las Urgencias. El Hospital Clínico San Carlos ha cambiado las sillas de la sala de espera por camas para dar cobijo al mayor número de enfermos posible. “A las 21.30 había 145 pacientes esperando a ser atendidos, más del doble de su capacidad. Solo en la unidad de agudos, en esos momentos 12 personas estaban pendientes de recibir una cama desde hacía más de cuatro horas”.
Por favor, dejad de votar a quien jode intencionadamente la sanidad pública de Madrid para beneficiar los negocios de su entorno.
"A medianoche todavía se atendían a los ciudadanos que habían llegado a las 18.30."
Eso sufrí yo el año pasado. Urgencias siempre supone un riesgo de contagio donde lo menos malo que te puede ocurrir es que pierdas 5 o 6 horas.
Periodismo de calidad cuando es un problema común en todas las urgencias en estas fechas
Venir aquí a soltar el "y tu más" no aporta nada.
Su pensamiento, aunque es puro racismo y odio xenófobo, está en teoría soportado por un sentimiento de "defender a los míos", de "evitar que la sociedad se nos vaya a la mierda" y otras cosas lógicas, nobles y de buena persona.
Pero luego no tienen problemas en votar a partidos que, por un lado no cumplen con sus deseos xenófobos y racistas; y por otro lado activamente joden a "los suyos" y están haciendo que la sociedad se vaya a la mierda.
Pero claro. La culpa es de la izquierda que les insulta y no hace autocrítica.