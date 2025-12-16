edición general
Noche crítica en las Urgencias de Madrid: camas improvisadas en salas de espera, personal al límite y hasta pacientes con cáncer sin médico

Esta madrugada ha sido crítica en los centros sanitarios de Madrid, muy larga para los profesionales, que aseguran estar al límite. La gripe pone contra las cuerdas las Urgencias. El Hospital Clínico San Carlos ha cambiado las sillas de la sala de espera por camas para dar cobijo al mayor número de enfermos posible. “A las 21.30 había 145 pacientes esperando a ser atendidos, más del doble de su capacidad. Solo en la unidad de agudos, en esos momentos 12 personas estaban pendientes de recibir una cama desde hacía más de cuatro horas”.

Ludovicio
Hola votantes de Ayuso.

Por favor, dejad de votar a quien jode intencionadamente la sanidad pública de Madrid para beneficiar los negocios de su entorno.
5
JimmyTM
Me ganaste por segundos!

"A medianoche todavía se atendían a los ciudadanos que habían llegado a las 18.30."

Eso sufrí yo el año pasado. Urgencias siempre supone un riesgo de contagio donde lo menos malo que te puede ocurrir es que pierdas 5 o 6 horas.
2
Un_señor_de_Cuenca
Bueno, la mujer de un colega mío tuvo un niño ayer y siguen en el paritorio porque no hay camas disponibles. Chavales, socialismo o libertad, ¡Vivan las cañitas, los áticos, Quirón y los Maseratis!
2
El_dinero_no_es_de_nadie
En las urgencias de Barcelona estaban tan relajados que jugaban al mus con los pacientes :troll:

Periodismo de calidad cuando es un problema común en todas las urgencias en estas fechas
1
Ludovicio
#4 Envía alguna noticia el respecto.
Venir aquí a soltar el "y tu más" no aporta nada.
2
Un_señor_de_Cuenca
#4 Y en urgencias de un hospital de Malabo están sin camillas, no nos podemos quejar en Madrid. A seguir votando a la que le regala 5000 millones de euros a Quirón.
0
angelitoMagno
Tremendo. Si yo viviera en Madrid me haría un buen seguro privado, por si acaso.
0
elGude
#6 porque dejar de votar al pp no se lo plantean los madrileños.
1
Ludovicio
#6 Justo con ese propósito perjudica Ayuso la sanidad pública.
1
Andreham
Los fachapobres dicen que hay que odiar al extranjero y expulsar al delincuente.

Su pensamiento, aunque es puro racismo y odio xenófobo, está en teoría soportado por un sentimiento de "defender a los míos", de "evitar que la sociedad se nos vaya a la mierda" y otras cosas lógicas, nobles y de buena persona.

Pero luego no tienen problemas en votar a partidos que, por un lado no cumplen con sus deseos xenófobos y racistas; y por otro lado activamente joden a "los suyos" y están haciendo que la sociedad se vaya a la mierda.

Pero claro. La culpa es de la izquierda que les insulta y no hace autocrítica.
0
GerardoSinMana
Esto con Franco no pasaba :troll:
0
Antipalancas21
#11 No, ese rápido los mandaba a la cuneta. :-D
0

