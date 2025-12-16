Noche crítica en las Urgencias de Madrid: camas improvisadas en salas de espera, personal al límite y hasta pacientes con cáncer sin médico

Esta madrugada ha sido crítica en los centros sanitarios de Madrid, muy larga para los profesionales, que aseguran estar al límite. La gripe pone contra las cuerdas las Urgencias. El Hospital Clínico San Carlos ha cambiado las sillas de la sala de espera por camas para dar cobijo al mayor número de enfermos posible. “A las 21.30 había 145 pacientes esperando a ser atendidos, más del doble de su capacidad. Solo en la unidad de agudos, en esos momentos 12 personas estaban pendientes de recibir una cama desde hacía más de cuatro horas”.