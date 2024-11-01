«No utilizamos el estrecho de Ormuz»: ¿el mensaje de Trump a los aliados de la OTAN? [ENG]

Cuando el conflicto en Asia Occidental estaba a punto de entrar en su cuarta semana, con una escalada de ataques contra instalaciones petroleras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el jueves (19 de marzo) una contundente declaración dirigida a los aliados de la OTAN por no apoyar a EE. UU. en la guerra en curso contra Irán. Trump afirmó que EE. UU. no utiliza el estrecho de Ormuz, pero que lo defiende en beneficio de todos los demás. Desde el inicio del conflicto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)