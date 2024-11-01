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«No utilizamos el estrecho de Ormuz»: ¿el mensaje de Trump a los aliados de la OTAN? [ENG]

«No utilizamos el estrecho de Ormuz»: ¿el mensaje de Trump a los aliados de la OTAN? [ENG]

Cuando el conflicto en Asia Occidental estaba a punto de entrar en su cuarta semana, con una escalada de ataques contra instalaciones petroleras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el jueves (19 de marzo) una contundente declaración dirigida a los aliados de la OTAN por no apoyar a EE. UU. en la guerra en curso contra Irán. Trump afirmó que EE. UU. no utiliza el estrecho de Ormuz, pero que lo defiende en beneficio de todos los demás. Desde el inicio del conflicto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)

| etiquetas: zanahorio , declaraciones , hormuz , uso , eeuu
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4 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
#2 lamarisevadecañas
Que lo defiende para nosotros que si lo utilizamos, dado que ha sido él el que lo ha hecho peligrar.
Que cojones tiene le tio
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josde #4 josde
Un bocazas, esta es la veinteava vez que suelta un bulo o falsedad en la ultima hora.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Que dice el Zanahorio que ¿Hormuz? ¡Yo no sé donde está Hormuz! :roll:

Si fuera Gergovia ...
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#3 diablos_maiq
Te has dejado lo mejor de la noticia: "Leading European nations—France, the United Kingdom, Italy, and Germany—and Japan have agreed to join the US in safeguarding the Strait of Hormuz."
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menéame