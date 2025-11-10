“No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello”: la brutal amenaza de un cónsul chino a la primera ministra de Japón

Japón presentó una queja formal a China el lunes 10 de noviembre de 2025, tras considerar “extremadamente inapropiados” los comentarios realizados por el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, sobre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El incidente surgió después de que Takaichi declarara el viernes, durante una sesión parlamentaria en Tokio, que un hipotético ataque militar de China a Taiwán podría obligar a Japón a emprender acciones de defensa propia. La mandataria calificó ese escenario como “una situación que amenaza la superviv
| etiquetas: japon , china , taiwan , osaka , takaichi , consul , decapitar
Evidentemente, si Japón entrara en una guerra con Taiwán y Estados Unidos, China no tendría reparos en aplicar una estrategia al estilo LeMay sobre Tokio y esta vez con una invasión anfibia incluida.
Conflictos diplomaticos por tomarse en serio la propaganda , a China solo necesita esperar.
Pero desde el otro bando parecen desear que ataque, para amenazarles desde una idea de el otro.
Que haran si no ataca se convierte en el proximo hegemon y Taiwan decide volver a ser parte de lo que fue.
Porque eso es lo que parece que va a ocurrir. Pero claro quizas en esa epoca Japon este en otra posicion con los cambios que vienen eso sin inventarse ninguna guerra ni invvasion.
tribunadelabahia.com.mx/sanae-takaichi-primera-mujer-primer-ministra-j
...y no hace falta contexto para indignarse
Lo que me resulta difícil de entender es cómo ninguno de ellos aparenta temer al dragon dormido, no sé, dudo que la paciencia china sea infinita.