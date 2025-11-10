edición general
“No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello”: la brutal amenaza de un cónsul chino a la primera ministra de Japón

Japón presentó una queja formal a China el lunes 10 de noviembre de 2025, tras considerar “extremadamente inapropiados” los comentarios realizados por el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, sobre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El incidente surgió después de que Takaichi declarara el viernes, durante una sesión parlamentaria en Tokio, que un hipotético ataque militar de China a Taiwán podría obligar a Japón a emprender acciones de defensa propia. La mandataria calificó ese escenario como “una situación que amenaza la superviv

Torrezzno
Los chinos la tienen bien dentro (y con razón) desde Manchuria
3 K 51
placeres
¿De verdad están llorando porque la han amenazado con perder la cabeza si ataca a su país? Esto forma parte de una retórica claramente belicista por la parte japonesa.

Evidentemente, si Japón entrara en una guerra con Taiwán y Estados Unidos, China no tendría reparos en aplicar una estrategia al estilo LeMay sobre Tokio y esta vez con una invasión anfibia incluida.
3 K 35
Supercinexin
La "noticia" antiChina del día de un medio neoliberal occidental cualquiera. Irrelevante o sensacionalista, a elegir.
3 K 30
Perrota
¿Una queja? Lo que tienen que hacer es detenerlo y juzgarlo. Luego expulsarlo a perpetuidad.
1 K 25
flyingclown
#5 No creo que se pueda detener a personal diplomático así como así.
1 K 15
JackNorte
Cuando un pais te amenaza con atacarte por recuperar lo que consideras tu territorio con gran parte del mundo no negandolo y respondes que atacaras.
Conflictos diplomaticos por tomarse en serio la propaganda , a China solo necesita esperar.
Pero desde el otro bando parecen desear que ataque, para amenazarles desde una idea de el otro.
Que haran si no ataca se convierte en el proximo hegemon y Taiwan decide volver a ser parte de lo que fue.
Porque eso es lo que parece que va a ocurrir. Pero claro quizas en esa epoca Japon este en otra posicion con los cambios que vienen eso sin inventarse ninguna guerra ni invvasion.
1 K 24
Kantinero
Menuda joya la japonesa, ultraliberal, seguidora de Tacher y Trump.
tribunadelabahia.com.mx/sanae-takaichi-primera-mujer-primer-ministra-j
1 K 23
Supercinexin
#9 Que es una derechista racista de mierda que ha provocado está situación con sus declaraciones previas ni cotiza, pero todo eso no te lo van a contextualizar en la prensa occidental, te dirán que mira qué bestias los chinos que quieren invadir Japón y ya te dejan sólo con tu ira, lo que mejor se les da a los juntaletras de occidente autoproclamados "periodistas".
1 K 23
ombresaco
Si lo hubiera dicho Trump, probablemente para algunos sería una muestra de su incapacidad que ahora mirarán para otro lado. Y quienes miran para otro lado con las barbaridades de Trump, se indignarán.

...y no hace falta contexto para indignarse
1 K 22
Rogue
Como dice mi madre: Estamos a pique de una guerra mundial
0 K 8
Fraktal
Entiendo que esta nueva generación de líderes neofascistoides juegan a su principal baza: Vomitar su coprofagia para atraer los focos.

Lo que me resulta difícil de entender es cómo ninguno de ellos aparenta temer al dragon dormido, no sé, dudo que la paciencia china sea infinita.
0 K 7

