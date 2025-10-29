"No són morts, són assassinats"

Una marcha recorre Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Sedaví y Benetússer con antorchas y en silencio, y estalla en gritos contra Mazón a su llegada a la plaza a de la Xapa. La población de l'Horta Sud, la más afectada por la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre , salió a la calle en el primer aniversario de la tragendia para gritar que ni olvida ni perdona. Ni la lluvia , esa que no cayó ni alertó hace justo un año, impidió que centenares de personas se unieron primero en silencio y después en protesta para conmemorar los muertos...