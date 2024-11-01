No solo la OMS: las otras asociaciones médicas que desaconsejan los test de cáncer contratados por el Gobierno de Ayuso

Los test contratados por la Comunidad de Madrid reciben el rechazo de la comunidad científica. Los test que ha contratado -aunque desde la región insisten a este periódico en que todavía no están adjudicados, dado que la fecha para que otras compañías presenten alegaciones expira el 27 de octubre- la Comunidad de Madrid para los cribados de cáncer de cérvix y que llevan una semana siendo polémicos no son los aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).