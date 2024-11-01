No es (solo) morbo, es supervivencia: la curiosa forma de autodefensa que las mujeres hemos encontrado en el true crime

[...] Y es que los datos también cuentan una historia: las grandes consumidoras de este género son las mujeres. Según un estudio de 2024 de Kantar Group, del que formaron parte 10.000 consumidores de países de todo el mundo, incluido España, el 46% de las mujeres prefieren escuchar podcasts sobre crímenes, frente al 34% de los hombres, que se sienten más atraídos por contenidos sobre negocios.