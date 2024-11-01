edición general
10 meneos
41 clics
No es (solo) morbo, es supervivencia: la curiosa forma de autodefensa que las mujeres hemos encontrado en el true crime

No es (solo) morbo, es supervivencia: la curiosa forma de autodefensa que las mujeres hemos encontrado en el true crime

[...] Y es que los datos también cuentan una historia: las grandes consumidoras de este género son las mujeres. Según un estudio de 2024 de Kantar Group, del que formaron parte 10.000 consumidores de países de todo el mundo, incluido España, el 46% de las mujeres prefieren escuchar podcasts sobre crímenes, frente al 34% de los hombres, que se sienten más atraídos por contenidos sobre negocios.

| etiquetas: true crime , mujeres
8 2 0 K 106 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 106 actualidad
#9 MADMax2 *
¿y esto no es un equivalente a la pornografía, visto desde otra perspectiva?

Y por otro lado, intentan que los chavales y casi los adultos consuman menos películas y videojuegos violentos porque dicen que les pueden influir para ejercer la violencia ¿no sería equiparable esto? Al fin y al cabo tradicionalmente las mujeres han cometido más asesinatos "elaborados" de sus maridos, que básicamente es lo que se muestra en el "true crime"
3 K 41
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#9 leete el artículo y si no hay mucha gana vete al #6
Es totalmente lo contrario a lo que dices.
0 K 11
mosfet #1 mosfet
A mi suegra le encantaba ver series de crímenes porque se imaginaba que el muerto era su marido. Al final antes se murió ella que él, que sigue vivito y coleando.
1 K 20
elmileniarismovaallegar #3 elmileniarismovaallegar
#1 A mi mujer le encantan las "series de muertos" (como yo las llamo)... espero que no sea porque quiere verme muerto a mi...<:(
0 K 7
mosfet #4 mosfet
#3 Pues si no la tratas muy bien seguro que sí... mi suegro tiene 8 hijos y mi suegra tuvo una vida contínua de sacrificio y pesares, creo que era su válvula de escape, al final se la llevó el covid, siempre pensó que se iría antes él, y podría hacer lo que quisiera pero no... eran gente de la posguerra donde la mujer llevaba todo lo de la casa.
0 K 7
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
#4 Yo la trato normal... la tengo encadenada a la cama y la suelto 2-3 horas al día para que limpie y haga la comida...
0 K 7
panda23 #8 panda23
#5 con una cadena más larga te ahorras soltarla.
0 K 7
Malinke #7 Malinke
#4 pues una pena por tu suegra.
0 K 11
mosfet #11 mosfet
#7 Ni te imaginas, encima cuando iba por el sexto embarazo, resultaron ser dos gemelas, fueron a la casa de salud, en valencia, y misteriosamente una de las gemelas desapareció, Silvia le habían puesto de nombre, le dijeron que había tenido problemas y que no había sobrevivido, nunca vieron el cadáver ni supieron nada de ella, era la época de los bebés robados y todos los hermanos ahora mismo piensan que se la llevarían a saber dónde, era la época donde se hacía aquello ... se murió sin saber que fué de Silvia.
0 K 7
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos *
#2 la realidad es más triste: Con estos estudios los investigadores querían comprobar una hipótesis: que este interés de tantas mujeres por el crimen verdadero podía tener raíces evolutivas. Según su planteamiento, al consumir relatos de crímenes, las mujeres recopilan información útil para su propia supervivencia, aprendiendo de forma indirecta qué señales de peligro reconocer y qué comportamientos evitar. El resultado fue claro:

Las mujeres tendían a elegir con mayor frecuencia true crime…   » ver todo el comentario
2 K 31
Aguarrás #2 Aguarrás
Debe ser genético. Mi mujer y mi sobrina, adolescente ella, las dos enganchadas a morbo de los programas de asesinatos. :shit:
0 K 13

menéame