No sólo eunucos o trabajadoras sexuales: en la antigua Mesopotamia, personas de género diverso ocupaban puestos de poder (ENG)

En algunas de las primeras civilizaciones de la historia, las personas de género diverso eran reconocidas y comprendidas de una manera completamente diferente. Ya hace 4.500 años, en la antigua Mesopotamia, personas de género diverso ocupaban roles importantes en la sociedad con títulos profesionales. Entre ellas se encontraban los asistentes del culto de la deidad principal Ištar, llamados assinnu , y los cortesanos reales de alto rango llamados ša rēši .