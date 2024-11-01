No sólo eunucos o trabajadoras sexuales: en la antigua Mesopotamia, personas de género diverso ocupaban puestos de poder (ENG)

En algunas de las primeras civilizaciones de la historia, las personas de género diverso eran reconocidas y comprendidas de una manera completamente diferente. Ya hace 4.500 años, en la antigua Mesopotamia, personas de género diverso ocupaban roles importantes en la sociedad con títulos profesionales. Entre ellas se encontraban los asistentes del culto de la deidad principal Ištar, llamados assinnu , y los cortesanos reales de alto rango llamados ša rēši .
| etiquetas: mesopotamia , género , poder , assinnu , ša rēši
Esos términos se referían a personas intersexo. En la zona de oriente medio las condiciones intersexo han sido siempre mucho más frecuentes que en el resto del mundo. A eso se refieren los famosos "géneros" del Talmud y los "géneros" de la antigua Mesopotamia y probablemente otros equivalentes en la zona. Eran categorías sociales para personas intersexo donde no había un sexo claramente definido.
