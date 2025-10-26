La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

Los trabajadores de la radiotelevisión pública hacen circular un comunicado en el que dicen sentirse avergonzados por la emisión de las 'Corregudes mítiques' al mismo tiempo que discurría por las calles de València la masiva protesta contra Mazón un año después de la dana. Fuentes de la dirección de À Punt recuerdan que la manifestación tuvo presencia en redes, boletines de radio, los Informativos de la noche y la página web.