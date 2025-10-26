edición general
La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

Los trabajadores de la radiotelevisión pública hacen circular un comunicado en el que dicen sentirse avergonzados por la emisión de las 'Corregudes mítiques' al mismo tiempo que discurría por las calles de València la masiva protesta contra Mazón un año después de la dana. Fuentes de la dirección de À Punt recuerdan que la manifestación tuvo presencia en redes, boletines de radio, los Informativos de la noche y la página web.

comentarios
NPCMeneaMePersigue
Hacen esto para hundir la audiencia y cerrar Apunt, que solo te informes con sus medios, y seguir jugando con nuestras vidas para hacer negocios

Ellos son capaces de torturar y matar pero ojo con postear en contra de sus intereses en redes que tengo 20 bots detrás de mi :roll:
Ankor
#2 Imposible, y entonces, donde colocaría la derecha a sus amigos íntimos? Hay muchos que no saben trabajar si no es chupando de pagitas.
Dene
Lo normal sería que en el parlamento se preguntara por la persona responsable de la programación y se tuviera en cuenta.
Pitchford
Además una corrida... en plan descojono.. Para otro día pueden retransmitir también una jornada de caza..
pepel
No sé si se trataba de políticos jugando a ser toreros, ó de toreros metidos en política.
angelitoMagno
Quieren bajar la audiencia de A Punt para que la gente solo pueda informarse por los medios controlados por el PP, como A Punt.
reivaj01
#6 OKdiario (por decir uno de ellos) lo controlarán siempre, sin embargo, una cadena pública puede que la pierdan en las próximas elecciones.
En Madriz, como somos tontos, el PP ganará de nuevo con casi seguridad, por lo tanto, Telemadriz está bien. En la Comunidad Valenciana no está tan claro que vayan a repetir, así que À Punt está mal.
Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
angar300
À punt i coma... coma tranquilo en el Ventorro, a sus órdenes president.
