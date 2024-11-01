No recordar los sueños: ¿una señal temprana de alzhéimer?

Las personas que no recuerdan aquello que soñaron presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados a esta enfermedad neurodegenerativa. Los investigadores de un nuevo estudio creen que podría deberse a alteraciones en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la creación de los sueños.



No recordar los sueños podría estar relacionado con los primeros cambios cerebrales asociados al alzhéimer. Así lo señala un estudio internacional publicado en Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.