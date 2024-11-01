edición general
"No quieren ver a negros en sus calles": el cierre de hostales en Algeciras desata denuncias de racismo institucional

En el barrio de la Caridad de Algeciras, por la proximidad con el puerto, hay una constante vida, un ir y venir de personas. Hay vecinos, viajeros, empresarios, trabajadores... En esas calles abundan hostales baratos que atienden la demanda de trabajadores de los muelles, de turistas de paso y de migrantes, quienes, tras complicadas travesías, han llegado a España con el amparo de alguna ONG. Desde el pasado verano un conflicto se viene agravando por momentos. El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado el cierre a dos de esos hostales...

Fedorito #1 Fedorito
Claro, cierran dos hostales para no ver negros en las calles, todo muy lógico.
frg #4 frg
#1 En mi barrio quieren cerrar el centro de día para gente sin recursos por exactamente lo mismo, pero menos negros.
Andreham #3 Andreham
En el barrio de la Caridad no quieren hostales que "no solo alojan sino que dan asistencia sin permiso a migrantes derivados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)".

Y estos son los valores cristianos que dicen los fachas que defienden frente a la barbarie islamista.
GeneWilder #2 GeneWilder
Joer con el panfleto este.
