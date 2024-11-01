"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino

Desde este terraplén con vistas a la Ciudad de Gaza, no hay forma de ocultar lo que esta guerra ha hecho. La Gaza de los mapas y los recuerdos ha desaparecido, reemplazada por un paisaje monocromático de escombros que se extiende plano e inmóvil por 180 grados, desde Beit Hanoun por un lado hasta la Ciudad de Gaza por el otro. Más allá de las siluetas distantes de los edificios que aún se mantienen en pie dentro de Ciudad de Gaza, no queda casi nada que sirva de orientación aquí, ni que permita identificar los barrios que alguna vez albergaron.