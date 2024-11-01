edición general
"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino

Desde este terraplén con vistas a la Ciudad de Gaza, no hay forma de ocultar lo que esta guerra ha hecho. La Gaza de los mapas y los recuerdos ha desaparecido, reemplazada por un paisaje monocromático de escombros que se extiende plano e inmóvil por 180 grados, desde Beit Hanoun por un lado hasta la Ciudad de Gaza por el otro. Más allá de las siluetas distantes de los edificios que aún se mantienen en pie dentro de Ciudad de Gaza, no queda casi nada que sirva de orientación aquí, ni que permita identificar los barrios que alguna vez albergaron.

| etiquetas: gaza , palestina
masde120 #2 masde120
Mal empiezan llamándolo guerra
arturios #8 arturios
#2 Bastante que ha podido colar que han dejado Gaza totalmente arrasada, aunque se haya visto obligada a poner que si terroristas, que si túneles, que si Hamas, etc...

#6 por supuesto que es hipócrita, pero aun así lo ha colado en un país como el Reino Unido, donde la censura en este tema (y en otros) es tremenda, ¡como está Venezuela!, que suelen poner por aquí.
#9 bestiapeluda
#2 la BBC es una cadena repulsiva a sueldo del sionismo que lleva desde el principio minimizando el genocidio. Hasta les montaron una protesta sus propios periodistas, pero no encuentro la noticia en el buscador
JackNorte #1 JackNorte
Todo estaba lleno de terroristas , hasta las vigas de los hospitales.
#3 concentrado
Es lo más parecido que he visto a Hiroshima en los últimos tiempos. Qué horror.
Squash019 #4 Squash019
Ah, que se acabó “la ofensiva” y ya no hace nada Israel en Palestina? Primera noticia, oiga
#6 Gauge123
Un artículo de la BBC que aunque reconoce la devastación hecha por israel, recurre al punto de vista de los militares isrealis para justificarlo, es un hipócrita intento de este medio de demostrar que son objetivos y neutrales cuando no son ni lo uno ni lo otro. Para ver noticias de Gaza es mejor Aljazeera.
cvssvccvs #10 cvssvccvs
#6 Estoy de acuerdo. Aljazeera lleva mucho tiempo defendiendo los derechos humanos en todo lo que hace. El gobierno de Qatar, que está al frente del canal, lleva luchando por los derechos humanos y de los trabajadores desde hace mucho. Es lo único fiable.
Coronavirus #11 Coronavirus
#10 Me has recordado este clásico  media
Olepoint #5 Olepoint
Algún sub-humano aún dirá que no es un genocidio.
Walldrop #7 Walldrop
Es que tendrían que acoger en su casa a una familia cada uno
