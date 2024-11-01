Si no mueres por un accidente, te mueres de viejo en la obra

Además del trágico derrumbe de hace unos días en Madrid, con cuatro trabajadores sepultados bajo los escombros, solo la semana pasada fallecieron una decena de personas en obras de construcción en todo el país. | Las personas de más de 50 años con trabajos de gran exigencia física sufren un número más elevado de bajas laborales. Nadie debería jugarse la vida en un andamio para llegar a fin de mes. Punto.