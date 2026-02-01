No mires a la derecha

Como ya saben, tuvo lugar en Madrid el intento un millón por unir a la izquierda con solemne entrega de flores y diploma para Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid). El marco era a ver qué cojones inventamos…Quizá ese sea el primer, más urgente y quizá único paso para la supervivencia de una izquierda que observa la llegada del meteorito. Se titulaba con ironía la peli de Adam McKay “No mires arriba”. Sin ironía, habría que pedirle a la izquierda que no mire a la derecha.
Buf, qué cansancio, la verdad.
La mayoría de partidos autodenominados (no creo que haya una definición verdadera del término) "de izquierda" que conozco (sin tener una predilección personal por ninguno en particular, pues en cada cita electoral decido en base a los diferentes programas) proponen muchas medidas de calado (la mayoría de las que proponen, de… » ver todo el comentario
Creo que ya debemos ir por el problema 28474648273 de la izquierda.
Me voy a tener que pasar a votar a la derecha, que no tiene tantos problemas.