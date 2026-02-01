edición general
No mires a la derecha

Como ya saben, tuvo lugar en Madrid el intento un millón por unir a la izquierda con solemne entrega de flores y diploma para Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid). El marco era a ver qué cojones inventamos…Quizá ese sea el primer, más urgente y quizá único paso para la supervivencia de una izquierda que observa la llegada del meteorito. Se titulaba con ironía la peli de Adam McKay “No mires arriba”. Sin ironía, habría que pedirle a la izquierda que no mire a la derecha.

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Me hace coña que a la izquierda se le exija programa, coherencia política y autocrítica, pero da igual que la derecha sea un puto caos repleta de corruptos intentando hacer sus guerras personales y luchas de poder. Ni siquiera se les requiere tener un programa o una definición política clara en este país. Con insultar a la izquierda ya les vale para hacer campaña y ganar elecciones. Es un asunto realmente digno de estudio a nivel sociológico.
Fantasma_Opera #6 Fantasma_Opera
#3 Es muy triste, pero es así. Discutiendo con un pariente que siempre siempre ha votado derecha porque odia a la izquierda justificándolo con bulos ultra-simplones, le hice llegar a la conclusión de que sus dirigentes no eran de fiar, pero no dio su brazo a torcer: concluyó que lo mejor era una inteligencia artificial que nos gobernara a todos.

Buf, qué cansancio, la verdad.
#7 Ninethousand
#3 Un estudio sociológico que ya hizo un tal Joseph Goebbels el siglo pasado con resultados estupendos.
Jaime131 #1 Jaime131
Este es el intento definitivo. Como todos los anteriores.
#16 Leon_Bocanegra
#12 claro, aquí no hay fanáticos de derechas. Hay que joderse .
#15 Leon_Bocanegra
#13 si maduro corro el riesgo de ser como tú.
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
El payaso charnego buscando mantener pesebre otros 4 años.
#10 lordban
#5 Partes del supuesto irreal de que existe infinitos recursos humanos, mentales, temporales, politicos y materiales para hacer todo a la vez, y que el tiempo, esfuerzo y dinero que gastan en el segundo grupo (que además lo hacen para perseguir visiones de la realidad a mi juicio incorrectas) no repercute en el primer grupo. Pues sí que lo hace, y mucho. Hay un limitado número de parlamentarios, con un limitado número de consultores, con un limitado número de sesiones al año, con un limitado…   » ver todo el comentario
#2 lordban
El problema de la izquierda es que han decidido cumplir la pirámide de Maslow empezando por la punta, centrándose en luchas abstractas y esotéricas. Lo mínimo que deberían hacer es volver a luchar 100% por la base. Tampoco les iba a votar porque creo que el individualismo neoliberal es un problema en sí mismo, pero todo funcionaria algo mejor que ahora y la gente les escucharía más.  media
#5 Ninethousand
#2 Eso, que se concentran en "lo insignificante" es el mantra que se repite sin cesar, pero no puedo estar de acuerdo en que se ajuste a la realidad.

La mayoría de partidos autodenominados (no creo que haya una definición verdadera del término) "de izquierda" que conozco (sin tener una predilección personal por ninguno en particular, pues en cada cita electoral decido en base a los diferentes programas) proponen muchas medidas de calado (la mayoría de las que proponen, de…   » ver todo el comentario
#8 Leon_Bocanegra
#2 un día me voy a poner a recopilar todos los comentarios de meneame que empiezan por "el problema de la izquierda es que..." Y que luego cada uno termina de una manera diferente, al gusto del consumidor.

Creo que ya debemos ir por el problema 28474648273 de la izquierda.

Me voy a tener que pasar a votar a la derecha, que no tiene tantos problemas.
#12 lordban
#8 Los problemas de la derecha son obvios, se saca los de la izquierda porque por aquí hay un montón de fanáticos. Y en realidad son todos el mismo problema explicado de diferente forma.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#8 lo harás cuando madures, si eso sucede alguna vez.
#4 dclunedo
Pero si se han vuelto fachas :-D . En contra del Burka y reclamando seguridad en los barrios..... :troll:
#9 Leon_Bocanegra
#4 eso solo lo dicen para ganarse tu voto.
#11 dclunedo
#9 :-D jajaja ¿Rufián ganarse mi voto? :-D
