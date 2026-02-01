No mires a la derecha

Como ya saben, tuvo lugar en Madrid el intento un millón por unir a la izquierda con solemne entrega de flores y diploma para Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid). El marco era a ver qué cojones inventamos…Quizá ese sea el primer, más urgente y quizá único paso para la supervivencia de una izquierda que observa la llegada del meteorito. Se titulaba con ironía la peli de Adam McKay “No mires arriba”. Sin ironía, habría que pedirle a la izquierda que no mire a la derecha.