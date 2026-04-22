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No es un militar israelí reinstalando la estatua de Cristo, es IA

No es un militar israelí reinstalando la estatua de Cristo, es IA

Difunden dos fotos de un militar ante una estatua de Cristo y dicen que está reinstalando la talla destrozada en Líbano, pero son imágenes creadas con IA

| etiquetas: inteligencia , artificial , ia , imagenestatua , cristo
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5 comentarios
14 3 0 K 235 Bulos
carakola #5 carakola
Será IA pero si tiene que hacerlo, lo hacen. Todo sea por el apartheid y continuar matando y torturando palestinos.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No respetan nada
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#3 soberao
#2 El ejército de Israel no está sometido a ningún control o disciplina. Tienen vía libre de hacer lo que quieran en los territorios invadidos. Nadie les va a pedir responsabilidades y se saben intocables.
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Dene #4 Dene
quien se iba a creer la del judío arrodillado rezando?
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