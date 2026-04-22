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No es un militar israelí reinstalando la estatua de Cristo, es IA
Difunden dos fotos de un militar ante una estatua de Cristo y dicen que está reinstalando la talla destrozada en Líbano, pero son imágenes creadas con IA
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inteligencia
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artificial
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imagenestatua
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cristo
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#1
Free_palestine
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Estos no respetan nada, solo han intentado un lavado de imagen utilizando la IA para justificar sus salvajadas
www.eldiario.es/rastreador/fotografian-soldado-israeli-destruyendo-mar
www.meneame.net/m/politica/fotografia-soldado-israel-libano-haciendo-b
www.meneame.net/story/ejercito-israeli-derriba-monasterio-cristiano-es
meneame.net/story/israel-tiene-mas-castigo-atacar-estatua-jesus-tortur
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#5
carakola
Será IA pero si tiene que hacerlo, lo hacen. Todo sea por el apartheid y continuar matando y torturando palestinos.
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#2
Verdaderofalso
No respetan nada
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#3
soberao
#2
El ejército de Israel no está sometido a ningún control o disciplina. Tienen vía libre de hacer lo que quieran en los territorios invadidos. Nadie les va a pedir responsabilidades y se saben intocables.
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#4
Dene
quien se iba a creer la del judío arrodillado rezando?
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