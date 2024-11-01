No les creas: mitos y realidades de la IA [cat]

Hoy en día cualquier debate incluye la inteligencia artificial (IA), y cualquier debate sobre IA trata sobre sus capacidades técnicas. En este artículo quiero hacer un ejercicio de análisis reposado, ignorando el aura de sobrenaturalidad que se ha otorgado a la IA y considerándola como lo que es: un producto más. ¿Cómo son las empresas que la producen? ¿Qué modelo de negocio tienen? ¿Por qué apuestan por la IA?
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , digitalización , política económica
Como siempre, la IA va a cambiar el mundo, eso es innegable, pero por desgracia lo que no va acambiar es que los ricos se hagan más ricos y el resto màs pobres.
Lo que hace falta son guillotinas 2.0