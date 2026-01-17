¿Por qué no hay una Huelga General en España?

El derecho a huelga en España es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y recogido en el apartado número 2 del artículo 28 de la Constitución Española, : “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”

¿Quién puede negar motivos concretos que indignan especialmente, como el precio de la vivienda, el estancamiento de salarios, la inflación, la bajada de poder adquisitivo?

Obviemos temas como las últimas: Huelga general por Palestina de 2025: 15-O, Huelga general por Palestina de 2024: 27-S, Huelga general en España de 2018: 8-M. Obviemos temas no relacionados directamente con el día a día de los trabajadores: la corrupción en los estamentos políticos, la extremo-derechización de determinados partidos políticos, las acciones a tomar respecto a las actuales vicisitudes geopolíticas (EE.UU, la desunión Europea, Oriente Medio, la guerra de Ucrania, etc).

Obviemos solo por esta vez esas cuestiones que por motivos ideológicos nos hacen enfrentarnos y no estar unidos.

No es lícito preguntarse....

¿Por qué los trabajadores seguimos buscándonos las migajas para llegar a fin de mes? ¿Por qué los beneficios empresariales, de la Banca, de la bolsa baten records? ¿Por qué una gran parte de la sociedad española vive a base de microcréditos, de pluriempleos o del colchón familiar?

No es lícito preguntarse...

¿Dónde están los supuestos aglutinadores de ese descontento? Y si, hablo de los sindicatos. Ya de por si es difícil encontrar un consenso en una pequeña o mediana empresa para protestar en forma de huelga.

¿No es posible que auspiciados por una mayoría tendamos un pulso a los de arriba, o tenemos que esperar a que la situación sea insostenible (si no lo es ya)?

Los datos macroeconómicos pueden decir una cosa, pero la realidad de la calle (especialmente para los jóvenes y las familias trabajadoras) es de una presión asfixiante por el coste de la vida.

Esperemos en algún momento salte una chispa de orgullo.