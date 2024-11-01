edición general
3 meneos
13 clics
No se ha roto tu decodificador de Movistar Plus+. Ha dejado de funcionar el avance rápido en estos canales de la TDT

No se ha roto tu decodificador de Movistar Plus+. Ha dejado de funcionar el avance rápido en estos canales de la TDT

Como han explicado responsables de Movistar en el foro de la comunidad de usuarios, nos encontramos ante una restricción que se aplica desde el día 16 de febrero de 2026 a los canales del grupo Mediaset integrados en la oferta de TV de la plataforma: Efectivamente a partir hoy 16 de febrero de 2026, no estará disponible la función de Avance en las funcionalidades de Control del directo (Pausa y Ver desde el inicio), U7D y Grabaciones en los canales de Mediaset (Cuatro, Telecinco, Be Mad, Energy, FDF Divinity y Boing) en los descodificadore

| etiquetas: criminologia , maltrato , cancelación
2 1 0 K 28 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
calde #1 calde
El que ve esos canales o paga la tele de Movistar lo que busca es joderse la vida, así que les parecerá bien.
0 K 12

menéame