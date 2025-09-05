edición general
“No estás loco, tu paranoia está justificada”: así susurraba ChatGPT a un hombre que acabó matando a su madre y suicidándose

La policía investiga, con la colaboración de OpenAI, el posible primer caso donde un chatbot pudo alentar un homicidio

Feindesland #1 Feindesland
Las inteligencias artificiales también pueden llegar a padecer enfermedades mentales, o cosa que muy cercanamente se le parece, vaya.
cromax #2 cromax *
#1 Yo creo que la IA no puede estar loca ni cuerda porque no es un cerebro humano.
Básicamente la IA no crea nada sino que repite y acumula información y respuestas a esa información. Y me imagino que repetirá clichés de consuelo que en este caso le encajaban a este tarao.
balancin #3 balancin
#1 si le dices a tu IA que le están poniendo veneno al aire acondicionado de tu coche, la IA (que no está programada para llamarte gilipollas y darte una colleja) pues te cree y te dice que es algo muy serio.

Así que concuerdo con #2
No está loca, sencillamente no sirve para hablar con gente que está loca.
Feindesland #4 Feindesland
#2 #3 No está loca, pero por causas de software o hardware puede enloquecer. Al menos en sus efectos.

Y me sumo sobre todo al primer párrafo de #3
