“No estás loco, tu paranoia está justificada”: así susurraba ChatGPT a un hombre que acabó matando a su madre y suicidándose
La policía investiga, con la colaboración de OpenAI, el posible primer caso donde un chatbot pudo alentar un homicidio
|
etiquetas
:
paranoia
,
inteligncia artificial
,
suicidio
,
asesinato
#1
Feindesland
relacionada:
www.meneame.net/story/pueden-inteligencias-artificiales-padecer-enferm
Las inteligencias artificiales también pueden llegar a padecer enfermedades mentales, o cosa que muy cercanamente se le parece, vaya.
0
K
12
#2
cromax
*
#1
Yo creo que la IA no puede estar loca ni cuerda porque no es un cerebro humano.
Básicamente la IA no crea nada sino que repite y acumula información y respuestas a esa información. Y me imagino que repetirá clichés de consuelo que en este caso le encajaban a este tarao.
1
K
14
#3
balancin
#1
si le dices a tu IA que le están poniendo veneno al aire acondicionado de tu coche, la IA (que no está programada para llamarte gilipollas y darte una colleja) pues te cree y te dice que es algo muy serio.
Así que concuerdo con
#2
No está loca, sencillamente no sirve para hablar con gente que está loca.
1
K
22
#4
Feindesland
#2
#3
No está loca, pero por causas de software o hardware puede enloquecer. Al menos en sus efectos.
Y me sumo sobre todo al primer párrafo de
#3
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
