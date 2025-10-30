edición general
Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido en defensa de Carlos Mazón en un mensaje publicado en su perfil de X tras los abucheos y los insultos que recibió este miércoles el president de la Generalitat valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana. “Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez”.

rutas #3 rutas *
Fascista comiendo mierda. 2025. Óleo sobre lienzo.
6 K 82
haprendiz #5 haprendiz
Es que no fallan. Ni un solo día sin dejar clara su mezquindad y bajura moral.
3 K 53
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Defender a Mazón, ya dice a las claras el tipo de hez humana que eres. Y todavía la gente cree que votando a VOX van a ir las cosas a mejor...
2 K 36
hdblue #4 hdblue
El buitre defendiendo a la rata. Lo normal es el espectro diestro de la política española.
2 K 33
txutxo #7 txutxo
Pues ya sabemos lo que nos espera si este pazguato gana las elecciones, cosa muy poco probable afortunadamente. Qué se puede esperar de un bastardo que es capaz de defender una no-gestión criminal.
2 K 24
javibaz #1 javibaz
Menudo despojo humano.
1 K 17
Cehona #6 Cehona
Por si habia alguna duda del compadreo de Vox con el PP en Valencia.
El asalto a À Punt y la supresión de las emergencias, poniendo de Consejero medioambiente a un torero, no fue gratis.
0 K 16
duende #9 duende
Claro que sí a Abascal le interesa que Mazón aguante cuanto más tiempo mejor, así más se quemará el PP y más votos podrá recibir.
1 K 15
#10 detectordefalacias
Cuando alguien de VOX o del PP usan una palabra ojo con su significado.

Patriotismo: dejar morir a la gente e insultar a sus familias.
Libertad: Poder hacer lo que les salga de los cojones sin consecuencias.
Constitucionalista: Restringir libertades
Cultura: Matar animales mediante tortura.
1 K 13
Andreham #11 Andreham *
Los patriotas defendiendo al asesino de 230 personas.

No pasa nada, VOX segunda fuerza en Valencia "para castigar a Mazón". Y la primera PP, porque claro, Mazón lo hizo mal, pero es que el perro con Cataluña...
1 K 11
elgranpilaf #12 elgranpilaf
Sinvergüenza asqueroso. Ponte a trabajar, puto facha de m...
0 K 10
#13 Hoypuedeserungrandia
De Abascal poco se puede esperar aunque sus fan Boys intenten hacernos creer que es un político visionario, que quiere hacer la misma política que Trump aunque eso nos perjudique seriamente, a este lo del patriotismo le sirve lo mismo que una servilleta, cuando se ensucia coge otra. Es un vivales que nunca a agachado el lomo , lo tiene sin estrenar, por supuesto su aspiración es seguir así y en ello esta, por eso tiene un ejercito de fan boys a sueldo para que le vitoreen todas las estupideces que se le ocurren, como esta de Mazon.
1 K 10
ostiayajoder #8 ostiayajoder
Esta gente es el malismo...

Se pasan el dia buscando basura etica q apoyar.

Netanyahu, Mazon... al final solo buscan ir de malotes.

A ver si se les acaba ya la edad del pavo....
0 K 8

