Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido en defensa de Carlos Mazón en un mensaje publicado en su perfil de X tras los abucheos y los insultos que recibió este miércoles el president de la Generalitat valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana. “Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez”.