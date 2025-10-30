Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido en defensa de Carlos Mazón en un mensaje publicado en su perfil de X tras los abucheos y los insultos que recibió este miércoles el president de la Generalitat valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana. “Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez”.
El asalto a À Punt y la supresión de las emergencias, poniendo de Consejero medioambiente a un torero, no fue gratis.
Patriotismo: dejar morir a la gente e insultar a sus familias.
Libertad: Poder hacer lo que les salga de los cojones sin consecuencias.
Constitucionalista: Restringir libertades
Cultura: Matar animales mediante tortura.
No pasa nada, VOX segunda fuerza en Valencia "para castigar a Mazón". Y la primera PP, porque claro, Mazón lo hizo mal, pero es que el perro con Cataluña...
Se pasan el dia buscando basura etica q apoyar.
Netanyahu, Mazon... al final solo buscan ir de malotes.
A ver si se les acaba ya la edad del pavo....