No, ChatGPT no ha añadido ninguna prohibición sobre dar consejos legales y de salud [Ing]

OpenAI afirma que el comportamiento de ChatGPT «sigue siendo el mismo» tras los informes difundidos en las redes sociales que afirmaban falsamente que las nuevas actualizaciones de su política de uso impiden al chatbot ofrecer asesoramiento jurídico y médico. Karan Singhal, director de IA sanitaria de OpenAI, escribe en X que esas afirmaciones «no son ciertas». «ChatGPT nunca ha sido un sustituto del asesoramiento profesional, pero seguirá siendo un gran recurso para ayudar a las personas a comprender la información legal y sanitaria».