OpenAI prohíbe el uso de IA para asesoría médica y legal sin expertos

La actualización de la política de uso prohíbe explícitamente el empleo de modelos de IA, como ChatGPT, para ofrecer asesoramiento médico o legal personalizado sin el debido acompañamiento de un experto cualificado. Esta medida busca prevenir riesgos asociados al uso incorrecto de la tecnología en dominios sensibles y garantiza que cualquier consejo generado por IA esté claramente marcado y supervisado por profesionales.