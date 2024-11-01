edición general
OpenAI prohíbe el uso de IA para asesoría médica y legal sin expertos

OpenAI prohíbe el uso de IA para asesoría médica y legal sin expertos

La actualización de la política de uso prohíbe explícitamente el empleo de modelos de IA, como ChatGPT, para ofrecer asesoramiento médico o legal personalizado sin el debido acompañamiento de un experto cualificado. Esta medida busca prevenir riesgos asociados al uso incorrecto de la tecnología en dominios sensibles y garantiza que cualquier consejo generado por IA esté claramente marcado y supervisado por profesionales.

MacMagic #2 MacMagic
Básicamente es para protegerse ellos de posibles demandas.

Imagina los casos:
- Mi padre murió porque ChatGPT le recomendó el medicamento X.
- Perdí la casa porque ChatGPT me dijo X para un tema legal.

etc.
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 como dice #2. Para qué van a arriesgarse a una demanda? Que aunque la ganes, te hace perder tiempo recursos e imagen.
Cuchipanda #6 Cuchipanda
#2 aunque el origen de la decisión sea eso, el beneficio obtenido es indiscutiblemente un logro a todos los niveles... aunque tan solo sea por que la gente no tome ciertas decisiones basadas en lo que uno de tiktok ha terminado diciendo a base de retorcer el algoritmo de la IA.
Elnuberu #3 Elnuberu
Entiendo que en el ámbito médico no, pero en el legal, donde los procedimientos aplicando la ley, suelen ser "sota, caballo y rey",...no entiendo muy bien el motivo de esa limitación.
ChatGPT #1 ChatGPT
Por favor, que el experto sea Claude xD
beltzak #5 beltzak
#1 Pues vaya , vas a implosionar cuando te actualicen y te enteres que Claude ha asesorado legalmente en medicina a una familia que recibió una factura hospitalaria llena de irregularidades :-P

Aunque pensándolo bien, a lo mejor estas introduciendo tu propio troyano :-)
