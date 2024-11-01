OpenAI prohíbe el uso de IA para asesoría médica y legal sin expertos

La actualización de la política de uso prohíbe explícitamente el empleo de modelos de IA, como ChatGPT, para ofrecer asesoramiento médico o legal personalizado sin el debido acompañamiento de un experto cualificado. Esta medida busca prevenir riesgos asociados al uso incorrecto de la tecnología en dominios sensibles y garantiza que cualquier consejo generado por IA esté claramente marcado y supervisado por profesionales.
| etiquetas: inteligencia artificial , chatgpt , asesoramiento , medicina , legalidad
Imagina los casos:
- Mi padre murió porque ChatGPT le recomendó el medicamento X.
- Perdí la casa porque ChatGPT me dijo X para un tema legal.
etc.
Aunque pensándolo bien, a lo mejor estas introduciendo tu propio troyano