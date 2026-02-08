Los niños prohibidos del siglo XXI

[Se puede leer en modo lectura] No tengo hijos. No es un consejo, ni mucho menos una advertencia. Fue una decisión libre y compartida por unanimidad entre los dos miembros de una alianza. Pero tampoco tengo complejo de Herodes. Digo esto porque cada día observo, no sin indiferencia y con sincera preocupación, un repudio manifiesto hacia los niños y la infancia en nuestra sociedad del siglo XXI. Es algo muy extraño, porque va en contra de lo más humano de este mundo, como es la infancia, la etapa más vulnerable y necesitada de la vida, la...
| etiquetas: niños , infancia , intolerancia , educación
Ahora que un padre te mira mal si le dices al niño que se comporte, pues la percepción hacia los niños va cambiando también.
¿Habéis visto lo de los hoteles que no quieren familias con hijos pequeños?
Pues el problema es generalmente ese, el de que abundan los gilipollas.
Es una pena que se demonice la infancia y siento verdadera repulsa hacia ese concepto de “adults only” en lugares de vacaciones y que son perfectamente adecuados para familias. Otra cosa es que hablemos de un resort de swingers.