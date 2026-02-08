edición general
Los niños prohibidos del siglo XXI

[Se puede leer en modo lectura] No tengo hijos. No es un consejo, ni mucho menos una advertencia. Fue una decisión libre y compartida por unanimidad entre los dos miembros de una alianza. Pero tampoco tengo complejo de Herodes. Digo esto porque cada día observo, no sin indiferencia y con sincera preocupación, un repudio manifiesto hacia los niños y la infancia en nuestra sociedad del siglo XXI. Es algo muy extraño, porque va en contra de lo más humano de este mundo, como es la infancia, la etapa más vulnerable y necesitada de la vida, la...

ehizabai #1 ehizabai
Cuando la crianza se entendía compartida, es decir, cuando al niño se le podía corregir sin problemas aunque no fuera el tuyo,los niños se veían como un bien precioso para la comunidad.
Ahora que un padre te mira mal si le dices al niño que se comporte, pues la percepción hacia los niños va cambiando también.
#2 tobruk1234
#1 Efectivamente antes le dabas una colleja a un crio/a para que dejara de dar por culo y no pasaba nada y ahora acabas preso e indemnizacion por daños psicoogicos al puto crio/a. Normal que ni dios quiera estar ni cerca de un infante dan porculo, gritones, faltones y maleducados y viendo a los padres, normal que ningun adulto con 2 dedos de frente quiera comer, pasar las vacaciones donde haya niños yo he venido a descansar no a aguntar al hijo/a de nadie
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 No me extraña que algún padre se le escape la mano de vez en cuando con gente como tú. Leyéndote me quedan claras muchas cosas.
Lutin #3 Lutin
#1 En mi opinión el problema no está ahí, eso es más una opinión personal tuya carente de fundamento, pero para eso estamos aquí.

¿Habéis visto lo de los hoteles que no quieren familias con hijos pequeños?

Pues el problema es generalmente ese, el de que abundan los gilipollas.
Narmer #4 Narmer
#3 Pues yo creo que lo que dice #1 tiene mucho sentido. Hoy prima el individualismo y se está perdiendo el concepto de “tribu” que había antaño, sobre todo en pueblos donde, entre familiares y amigos, todo el mundo se conocía y, en mayor o menor medida, todo el mundo estaba implicado en la crianza.

Es una pena que se demonice la infancia y siento verdadera repulsa hacia ese concepto de “adults only” en lugares de vacaciones y que son perfectamente adecuados para familias. Otra cosa es que hablemos de un resort de swingers.
