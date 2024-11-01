El niño de 'El sexto sentido': "Cuando llegaba a casa de la escuela, Bruce Willis me hablaba a través del contestador automático"

Han pasado más de 25 años desde que un jovencito Haley Joel Osment viera, en ocasiones, muertos. Aunque Osment ya había debutado en la gran pantalla con un pequeño papel en 'Forrest Gump', y posteriormente se pondría bajo las órdenes de Steven Spielberg en 'A.I. Inteligencia Artificial' para, desde entonces, ser una cara habitual del cine y de la TV hasta el día de hoy nada podrá superar nunca la repercusión que tuvo 'El sexto sentido' y, sobre todo, su final: el mayor spoiler de la historia del cine.