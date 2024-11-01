edición general
El niño de 'El sexto sentido': "Cuando llegaba a casa de la escuela, Bruce Willis me hablaba a través del contestador automático"

Han pasado más de 25 años desde que un jovencito Haley Joel Osment viera, en ocasiones, muertos. Aunque Osment ya había debutado en la gran pantalla con un pequeño papel en 'Forrest Gump', y posteriormente se pondría bajo las órdenes de Steven Spielberg en 'A.I. Inteligencia Artificial' para, desde entonces, ser una cara habitual del cine y de la TV hasta el día de hoy nada podrá superar nunca la repercusión que tuvo 'El sexto sentido' y, sobre todo, su final: el mayor spoiler de la historia del cine.

#1 Leclercia_adecarboxylata
Que sepáis que al final de la peli había sitio para los dos en la tabla.
4 K 64
antesdarle #2 antesdarle
#1 y que sepáis que China tradujo el título como “¡Es un fantasma!” Unos capos. Spoiler? Aguanta el cubata
5 K 69
antesdarle #8 antesdarle
#2 bueno que en España pusimos “la semilla del diablo” a Rosemary's Baby xD Somos unos buenos gañanes también
2 K 28
#12 A_S
#2 y en algunos subtítulos cuando habla Bruce Willis ponía " el muerto dice" xD
2 K 30
antesdarle #14 antesdarle
#12 xD xD xD mejora la peli sin lugar a dudas
1 K 18
#3 Mosquitón
#1 Hombre, si los fantasmas son incorpóreos, habría sitio para un buen puñao...
1 K 27
frg #13 frg
#1 Ya me has jodido la película. Te odio.
1 K 32
#17 Tiranoc
#1 ¿A qué peli de star wars te refieres?
0 K 7
Rorschach_ #15 Rorschach_
¿Cultura?... Irrelevante el niño cara rara, lo último que ha hecho es morirse en un episodio de 'PokerFace'.
0 K 13
antesdarle #4 antesdarle *
Por cierto lanzo una pregunta, ya que era un niño cuando vi la peli con mi hermano mayor en el cine y me soltó a la mitad que él era un fantasma ya que en la escena que estaba con la madre de Cole, la madre nunca lo miraba directamente. Alguien más anticipó durante la proyección el final? No sé si el muy desgraciado ya habia visto la peli antes y me la quería destripar, o que habían razones evidentes para creer que él era un fantasma.
0 K 9
#6 Leclercia_adecarboxylata
#4 El final en realidad podía ser fácil de sacar ya que entra dentro de la categoría de "Oye, ¿Te imaginas qué? Jajaja no creo".
1 K 29
antesdarle #7 antesdarle
#6 una vez vista es bastante evidente pero recuerdo aquella época y para mí fue una sorpresa enorme.
1 K 29
Doisneau #10 Doisneau
#7 Junto a el club de la lucha y ataque a los titanes, es una autentica masterclass de pasarte la polla por la cara con spoilers que ni siquiera ves xD
1 K 20
Lyovin81 #16 Lyovin81
#6 Yo también la vi en el cine cuando la estrenaron y me pilló totalmente por sorpresa el giro final. A quien estuviese conmigo, también.

Pero para alguien que hubiese visto mucho más cine y series que yo en ese momento, quizá sí. Yo ahora, si la viese por primera vez quizá sí lo sospecharía como hizo tu hermano.
0 K 6
Lyovin81 #5 Lyovin81
Madre mía, pero qué le ha pasado! Tiene una cara enorme y unos ojillos chiquiticos... Qué mal trato la adolescencia a ese crío.
0 K 6
Ferran #9 Ferran
#5  media
0 K 12
antesdarle #11 antesdarle
#5 nos ha jodido viendo seres del más allá todo el día para romperle las bolas. Anda y ponte a laburar fantasma.
0 K 9

