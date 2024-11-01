Niño afgano de 13 años ejecuta al asesino de su familia frente a 80.000 personas

El Tribunal Supremo lo condenó despues de dictaminar que había asesinado a 13 miembros de una misma familia, incluidos nueve niños y su madre hace 10 meses. Primero se le preguntó al menor de edad si deseaba indultar al condenado, posteriormente, le entregaron un arma de fuego y disparó al hombre mientras los presentes lo celebraban en el estadio deportivo de la ciudad Tras recuperar el poder en 2021, los talibanes han llevado a cabo 11 ejecuciones públicas, incluidas cinco solo en este año.