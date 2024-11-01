edición general
Niño afgano de 13 años ejecuta al asesino de su familia frente a 80.000 personas

El Tribunal Supremo lo condenó despues de dictaminar que había asesinado a 13 miembros de una misma familia, incluidos nueve niños y su madre hace 10 meses. Primero se le preguntó al menor de edad si deseaba indultar al condenado, posteriormente, le entregaron un arma de fuego y disparó al hombre mientras los presentes lo celebraban en el estadio deportivo de la ciudad Tras recuperar el poder en 2021, los talibanes han llevado a cabo 11 ejecuciones públicas, incluidas cinco solo en este año.

sorrillo #1 sorrillo
Víctimas todos.
Deviance #3 Deviance
#1 Yo al ejecutado no le considero una víctima.
sorrillo #4 sorrillo
#3 Lo es.

La pena de muerte presupone que el sistema judicial es infalible, que la sentencia no puede ser demostrada como inválida en un futuro. Hay precedentes a patadas de condenados que han acabado siendo declarados inocentes con posterioridad por ejemplo gracias a pruebas de ADN que no existían cuando les condenaron.

Los que han sido ejecutados ya no pueden conseguir la libertad si se acaba demostrando su inocencia. Por lo tanto son víctimas al no poder tener esa posibilidad.
Deviance #6 Deviance
#4 No digo que esté bien hecho, sólo que no le considero una víctima.
sorrillo #7 sorrillo
#6 Y yo he explicado por qué si lo son.

Dado que si en un futuro se demostrase su inocencia ya no podrían dejarles en libertad por estar muertos, y eso los convierte en víctimas.
#5 tpm1
#3 Estamos hablando de Afganistán y los talibanes. Dudo que haya habido un juicio con muchas garantías jurídicas.
Battlestar #2 Battlestar *
No todo iba a ser malo :troll:
Aún así no compensa todo lo demás. :'(
bacilo #8 bacilo
Ned stark seal of approval
