Un niño de 3° ESO descubre junto a su profesor una piedra en el espacio. "No me imaginé que iba a hacer algo así"  

«Cuatro fotos del mismo trozo del cielo. Las estrellas no se mueven, pero brillan. Pero si hay una cosa que brilla y se mueve durante esa hora pues se supone que es un asteroide», relataba el profesor del instituto canario. Gracias a este sistema, el joven estudiante detectó un objeto en movimiento que no estaba catalogado previamente. Tras su verificación por parte del Minor Planet Center –organismo dependiente de Unión Astronómica Internacional (IAU)–, el asteroide recibió la designación provisional 2025 CV9.