La Niña regresa y podría revolucionar el invierno 2025-2026 en todo el hemisferio norte

La Niña llega este otoño y en Europa podriamos notar sus efectos este próximo invierno con más temperatura y menos nieve.


Para este invierno que viene, las predicciones cuentan con la presencia de La Niña. Es un fenómeno climático que podría influir significativamente en los patrones meteorológicos, especialmente en el Pacífico, pero también en el Atlántico.

Según las últimas proyecciones de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), este evento de La Niña se irá desarrollando durante los próximos meses y se prolongará hasta

Paltus #1 Paltus
Desde que llegó el niño, personalmente me han parecido unos años más al uso con gotas frías en septiembre octubre y las estaciones más normales.
#2 Borgiano
Podría, hombre, por poder...
