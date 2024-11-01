edición general
Nigeria tiene más nacimientos al año que toda la UE y Rusia juntas: un revelador mapa que anticipa varios retos demográficos

El viejo continente es más viejo que nunca, literalmente. Porque su edad media ya ronda los 50 años y la tasa de natalidad evidencia que salvo en Mónaco, nuestros hijos e hijas no son suficiente reemplazo (la cifra "mágica" es 2,1). Tanto es así que se puede afirmar que Europa está encogiendo, algo que no sucedía desde la peste negra. La vieja Europa vs la joven Nigeria. La última actualización de Eurostat arroja una tasa media de nacimientos de 1,38 criaturas por mujer en la UE y 3,6 millones de nacimientos en 2023 para una población que ronda

Gry #1 Gry
Estupendo, podemos traerlos ya creciditos y ahorrarnos los gastos de crianza y educación. Total la IA va a reemplazar una buena parte de los trabajadores que necesitan títulos superiores.
woody_alien #2 woody_alien
#1 No crecen mucho ... su tasa de mortalidad infantil es de un 60, la de la UE es 3 para comparar.
