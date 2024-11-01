edición general
143 meneos
337 clics
Nieves Concostrina: "La historia de los Borbones muestra que la corrupción es su estado natural"

Nieves Concostrina: "La historia de los Borbones muestra que la corrupción es su estado natural"

La periodista presenta en Chiclana ‘Érase una vez en Borbonia’, una conferencia musical junto a Fetén Fetén que ha agotado todas las entradas en el Teatro Moderno. [...] Concostrina insiste en que el enfoque no pretende ser humorístico, pese a su estilo narrativo. “Yo hablo con humor, pero no es una cosa de humor. Quiero dejar claro que no es una cosa humorística para nada”, afirma. “Es la historia de los Borbones desde Felipe V hasta ahora, y sobre todo su etapa de corrupción clarísima a partir de María Cristina de Borbón”.

| etiquetas: nieves concostrina , borrones , monarquía
60 83 0 K 382 cultura
20 comentarios
60 83 0 K 382 cultura
#2 Barriales
Grande Nieves.
5 K 66
Beltenebros #5 Beltenebros
Ya está el NAFO #0 con sus enlaces karmawhore.
Qué vergüenza ajena que da.
CC #1 #2 #3.
1 K 40
Pertinax #12 Pertinax
#5 Señor, dame paciencia.
0 K 18
Beltenebros #16 Beltenebros
#12
Y coherencia.
0 K 20
Pertinax #17 Pertinax *
#16
1° Lee mi Bio.
2° Aparte de lo cual, soy republicano.
3° Deja de ensuciar el hilo con rencillas personales. Aporta o aparta.
0 K 18
Beltenebros #18 Beltenebros *
#17
Mira que tiene gracia que vengas a hablar tú de "ensuciar el hilo", con tu historial de troleos patéticos.
xD xD xD xD xD xD
0 K 20
Pertinax #19 Pertinax
#18 Hasta aquí.
0 K 18
Beltenebros #20 Beltenebros
#19
¿Hasta el infinito y más allá vas a seguir con enlaces karmawhore?
xD xD
0 K 20
#6 KaBeKa
A mí me da buen rollo cuando voy en el coche por la tarde cambiando de cadenas de radio como si fueran videos cortos y me salta el espacio de Concostrina con Francino. Me parece que cuenta la historia más acertada a como fue, no como la contaron los mismos que gobernaban y que los posteriores pasaron de reescribirla según lo ocurrido. El ser humano no tiene autocrítica, ni tú ni nadie. Si lo puedes escribir harás todo lo posible para quedar bien en la posteridad.
3 K 36
cocolisto #8 cocolisto
#6 Este de ayer fue doloroso e instructivo a partes iguales pero no deja indiferente :

cadenaser.com/audio/1770920319242/
0 K 20
cocolisto #7 cocolisto
Que buena es la Conco. No se calla ni se doma ante el poder, sea el que sea.
Su camiseta mola cantidad. Y sus verdades aún más.
1 K 23
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#13 Me refería a Felipe VI, el que está ahora, disculpa, yo tampoco soy experto en los borbones
0 K 17
angelitoMagno #11 angelitoMagno
La experta en los borbones que no sabía que Felipe IV era descendiente de Isabel la Católica
0 K 17
DebaclesEverywhere #13 DebaclesEverywhere
#11 felipe IV era un Austria.
1 K 12
tommyx #15 tommyx
#13 pummmmm
0 K 8
gordolaya #1 gordolaya
Verdad verdadera...
1 K 16
#3 Sobraoyjeta
Espera que los andaluces van a descubrir que los borbones son la peste. Lo siguiente será descubrir que los latifundistas propietarios de media Andalucía están en Madrí, no en Barcelona. Pueden empezar a reconducir el odio
1 K 12
Chewbacca #10 Chewbacca
Escuchar lo que cuenta esta señora es un auténtico placer
1 K 10
#9 atrompicones
Hombre, no iban a poner a un justiciero, honrado y honesto. Pusieron como cabeza visible y simbólica a un don tancredo que fuera a lo suyo y no molestara a los mandamases, todo "Atado y bien atado".
0 K 9

menéame