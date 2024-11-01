Nieves Concostrina: "La historia de los Borbones muestra que la corrupción es su estado natural"

La periodista presenta en Chiclana ‘Érase una vez en Borbonia’, una conferencia musical junto a Fetén Fetén que ha agotado todas las entradas en el Teatro Moderno. [...] Concostrina insiste en que el enfoque no pretende ser humorístico, pese a su estilo narrativo. “Yo hablo con humor, pero no es una cosa de humor. Quiero dejar claro que no es una cosa humorística para nada”, afirma. “Es la historia de los Borbones desde Felipe V hasta ahora, y sobre todo su etapa de corrupción clarísima a partir de María Cristina de Borbón”.