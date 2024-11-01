·
"La nieve caerá en cotas muy bajas de España entre los días 20 y 21 de noviembre", advierte Sergio Escama
Un brusco cambio marcará la semana en España: últimos efectos de la borrasca Claudia y llegada de aire frío con posibles nevadas en cotas bajas.
|
etiquetas
:
tiempo
,
nieve
,
españa
1
1
0
K
25
actualidad
3 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
En 4 días la tenemos liada y no van a hacer nada otra vez
0
K
20
#2
sorrillo
la cota comenzaría entre los 1200 y 1500 metros, pero iría descendiendo con rapidez hasta situarse en torno a 600 y 700 metros en el noreste de la meseta sur y en amplias zonas de la mitad norte. [...] Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco, la cota podría alcanzar los 500 metros
0
K
11
#3
RegiVengalil
Ya está el cambio climático haciendo de las suyas
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
