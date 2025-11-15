·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9545
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8857
clics
Cuando el karma mata la comunidad
3730
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
4391
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
2993
clics
¿Y si los demócratas acertaron? (Roger Senserrich)
más votadas
354
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
328
La principal invención de las élites: los pobres de derecha
331
Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado
453
Un hotel 'en guerra', ocho inmuebles ocultos y una piscina ilegal: la mochila del “empresario” Pérez Llorca que busca suceder a Mazón
214
Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
28
clics
Nicolás Sartorius: “El rey emérito ha envejecido muy mal. Está blanqueando a un dictador atroz
"Hay una operación mundial de derribo que no consiste en golpes de estado, sino en vaciarla de contenido, es decir, quitarnos derechos civiles y sociales".
|
etiquetas
:
entrevista
,
político
,
izquierda unida
,
pce
19
4
0
K
113
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
113
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jacm
De joven también lo hacía.
Al mismo dictador fascista.
6
K
74
#5
Mark_
*
#1
tampoco me parece raro, después de todo es quien le puso ahí saltándose al padre y obviando que Juan Carlos era un muerto de hambre exiliado nacido y exiliado en Italia al que ni la familia de Sofía quería ver de lejos por la fama de juerguista que le precede y que vaya, resulta que era verdad.
0
K
11
#2
azathothruna
No ha envejecido mal.
Sabe que le queda poco asi que suelta su verdadero yo.
No me sorprenderia que admita que mato a su hermano y riendose
4
K
54
#4
Mark_
#2
no creo que sea eso, piensa que hasta hace no "demasiado" (yo diría que hasta el caso Noos) ningún tipo de prensa ni partido político se atrevía a abrir el melón de la corrupción monárquica y de su implicación a la corrupción política del país. Hasta entonces Juan Carlos de Borbón ha hecho y deshecho a su gusto y sin problemas.
Y lo del hermano...piensa que incluso a día de hoy, cuando se habla del tema, ponen LA MISMA FOTO de los dos con pocos años cuando Juan Carlos ya tenía 18 y formación en armas cuando lo mató. Hasta ese nivel llegamos.
1
K
23
#6
Asimismov
Emosidos engañados,
muy engañados y
mucho engañados.
0
K
12
#3
antesdarle
Cuando ha dejado de hablar bien de Franco?
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al mismo dictador fascista.
Sabe que le queda poco asi que suelta su verdadero yo.
No me sorprenderia que admita que mato a su hermano y riendose
Y lo del hermano...piensa que incluso a día de hoy, cuando se habla del tema, ponen LA MISMA FOTO de los dos con pocos años cuando Juan Carlos ya tenía 18 y formación en armas cuando lo mató. Hasta ese nivel llegamos.
muy engañados y
mucho engañados.