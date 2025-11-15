edición general
Nicolás Sartorius: “El rey emérito ha envejecido muy mal. Está blanqueando a un dictador atroz

"Hay una operación mundial de derribo que no consiste en golpes de estado, sino en vaciarla de contenido, es decir, quitarnos derechos civiles y sociales".

jacm #1 jacm
De joven también lo hacía.
Al mismo dictador fascista.
6 K 74
Mark_ #5 Mark_ *
#1 tampoco me parece raro, después de todo es quien le puso ahí saltándose al padre y obviando que Juan Carlos era un muerto de hambre exiliado nacido y exiliado en Italia al que ni la familia de Sofía quería ver de lejos por la fama de juerguista que le precede y que vaya, resulta que era verdad.
0 K 11
azathothruna #2 azathothruna
No ha envejecido mal.
Sabe que le queda poco asi que suelta su verdadero yo.
No me sorprenderia que admita que mato a su hermano y riendose
4 K 54
Mark_ #4 Mark_
#2 no creo que sea eso, piensa que hasta hace no "demasiado" (yo diría que hasta el caso Noos) ningún tipo de prensa ni partido político se atrevía a abrir el melón de la corrupción monárquica y de su implicación a la corrupción política del país. Hasta entonces Juan Carlos de Borbón ha hecho y deshecho a su gusto y sin problemas.

Y lo del hermano...piensa que incluso a día de hoy, cuando se habla del tema, ponen LA MISMA FOTO de los dos con pocos años cuando Juan Carlos ya tenía 18 y formación en armas cuando lo mató. Hasta ese nivel llegamos.
1 K 23
Asimismov #6 Asimismov
Emosidos engañados,
muy engañados y
mucho engañados.
0 K 12
antesdarle #3 antesdarle
Cuando ha dejado de hablar bien de Franco?
0 K 8

