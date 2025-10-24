Nicolás Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"  

"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever". Es la particular forma , una mezcla en inglés y español, en la que Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump que evite la guerra. Un inglés que el propio mandatario ha descrito como "tarzaniao" -"a lo Tarzán"-.