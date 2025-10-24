edición general
Nicolás Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"  

"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever". Es la particular forma , una mezcla en inglés y español, en la que Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump que evite la guerra. Un inglés que el propio mandatario ha descrito como "tarzaniao" -"a lo Tarzán"-.

ombresaco
Trump habla un español perfecto, parece

Por otro lado, me sorprende la expresión "que evite"... como si Trump no fuera uno de los causantes, y la guerra fuera algo que aparece por sí misma
carakola
carakola #4 carakola
#1 Es odio de baja intensidad basado en burlas y desprecio. Muy utilizado en la propaganda.
4 K 79
ombresaco
#4 lo dice él mismo. El titular no inventa ni interpreta, solo pone el foco.
0 K 10
Macadam
Se ha marcado un Ana Botella total
0 K 19
Dene
vaya, parece más importante el buen acento que la agresión....
0 K 12
Magog
Que Trump aprenda castellano
0 K 11
Macnulti_reencarnado
Que suerte han tenido los venezolanos con su dictador.
0 K 7
ElenaCoures1
Bueno, se ha puesto al nivel de Trump
3 K -24
Mangione
#2 Sí, lo mismo. Anda Venezuela matando ciudadanos estadounidenses, en territorio estadounidense y sin proceso legal alguno... :palm:

PD: a ver cuando aprendéis que no podéis evitar que os cite aunque me ignoréis para evitar que os responda y desenmascare vuestro astroturfing.
6 K 82

