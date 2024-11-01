·
41
meneos
379
clics
"Ni siquiera sabía que existía este tipo de ataques": más de 200 mujeres denuncian haber sido drogadas por un alto funcionario francés (ING)
En un caso similar al del juicio de Pelicot, decenas de mujeres alegan que les dieron bebidas calientes mezcladas con un diurético para orinar. Tres de ellas hablan aquí.
etiquetas
francia
violaciones
actualidad
8 comentarios
relacionadas
#1
HeilHynkel
200 ... Bill Cosby al lado de este es un pringado.
3
K
47
#3
devilinside
#1
Yo ni siquiera sabía que hay más de 200 mujeres
3
K
40
#5
mente_en_desarrollo
#3
Ainch... Que alejado de la realidad.
Mira en pornhub. Hay miles.
0
K
12
#2
Ratoncolorao
¿Podemos concluir que son costumbres francesas y hay que respetarlas?
1
K
32
#6
mente_en_desarrollo
#2
Sí. Hay que dejar a los franceses ocuparse de estas cosas.
Creo que tienen un adorno precioso para el cuello que alguna vez aplican para condecorar casos así de sus élites.
0
K
12
#7
estemenda
... in a place they never expected to be targeted: a job interview
2
K
25
#8
Trigonometrico
#7
Esto es un fake.
0
K
11
#4
DarthAcan
Vaya filias más raras que tiene la gente...
1
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
