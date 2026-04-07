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Ni rastro de la capitulación de Trump, ni de las diez exigencias de Irán en El País

Ni rastro de la capitulación de Trump, ni de las diez exigencias de Irán en El País

Anoche, in extremis, el ejecutivo de Donald Trump capituló y aceptó negociar sobre la base del plan iraní de 10 puntos a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz a los barcos que no podían pasar, los ligados a intereses estadounidenses o israelíes. Lo que ocurrió es muy sencillo de explicar, la derrota de Trump e Israel, potencias agresoras que llevan dos semanas casi suplicando un acuerdo con Irán que permitiese abrir Ormuz.

| etiquetas: el país , derrota , trump , 10 puntos , iran , tregua , guerra
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11 comentarios
9 2 1 K 114 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
La de Irán ha sido la derrota más grande de la historia para USA después de Vietnam, pero los panfletos imperialistas, dibujan otra realidad paralela, esa que les ha sido debidamente suvbencionada, para regalar los oidos al sátrapa de turno, en este caso a un pedófilo {0x1f525}
3 K 58
JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
#1 Cuidado, es un alto el fuego. No sabemos qué pasará todavía. Han dado la vuelta el USS Trípoli y el USS Boxer? Va a respetar Israel eso? Hombre blanco hablar con lengua de serpiente…
2 K 45
makinavaja #11 makinavaja
#1 Pues para el gobierno usano van de victoria en victoria.... :-D :-D :-D :-D :-D
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
En honor a la verdad, del famoso plan de paz de EEUU para Ucrania, aquel de los quince puntos que era un destrozo para los ucranianos, también costó encontrarlos.

Parece ser que cuando EEUU queda mal (esto era un saqueo de Ucrania y una venta del país por su parte) no interesa la información.
1 K 27
efectogamonal #6 efectogamonal
#2 "Hombre blanco hablar con lengua de serpiente"

Joder, lo que me gusta esa frase y el tiempo que hacía que no la volvía a escuchar, gracias por recuperarla {0x1f525}
1 K 40
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

¡por manitú!
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 Ya habían puesto el enlace antes, pero gracias.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
No me digas, ¿El País no ha puesto nada en su portada (que se prepara antes de la media noche) sobre una noticia ocurrida de madrugada?

¿Y no podrían haber viajado en el tiempo para corregir el olvido? Clark Kent lo habría hecho, ya no quedan periodistas como los de antes.
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MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Y así muyay@s es como te la dan con cheddar. La historia la reescriben los que ganan (vamos, los que tienen pasta). Es curioso lo que tienes que reaprender desde que sales de la uni.... Para algunos del colegio :troll:
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menéame