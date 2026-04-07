Ni rastro de la capitulación de Trump, ni de las diez exigencias de Irán en El País

Anoche, in extremis, el ejecutivo de Donald Trump capituló y aceptó negociar sobre la base del plan iraní de 10 puntos a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz a los barcos que no podían pasar, los ligados a intereses estadounidenses o israelíes. Lo que ocurrió es muy sencillo de explicar, la derrota de Trump e Israel, potencias agresoras que llevan dos semanas casi suplicando un acuerdo con Irán que permitiese abrir Ormuz.