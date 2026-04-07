Ni rastro de la capitulación de Trump, ni de las diez exigencias de Irán en El País

Anoche, in extremis, el ejecutivo de Donald Trump capituló y aceptó negociar sobre la base del plan iraní de 10 puntos a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz a los barcos que no podían pasar, los ligados a intereses estadounidenses o israelíes. Lo que ocurrió es muy sencillo de explicar, la derrota de Trump e Israel, potencias agresoras que llevan dos semanas casi suplicando un acuerdo con Irán que permitiese abrir Ormuz.
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elpais.com/internacional/2026-04-07/trump-acepta-prorrogar-el-plazo-pa
Parece ser que cuando EEUU queda mal (esto era un saqueo de Ucrania y una venta del país por su parte) no interesa la información.
Joder, lo que me gusta esa frase y el tiempo que hacía que no la volvía a escuchar, gracias por recuperarla
¡por manitú!
¿Y no podrían haber viajado en el tiempo para corregir el olvido? Clark Kent lo habría hecho, ya no quedan periodistas como los de antes.