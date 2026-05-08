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Ni su propia IA lo respaldó: Grok desmiente a Elon Musk sobre Hitler y el socialismo

El empresario Elon Musk volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar el mensaje: “Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler” Relacionada: www.meneame.net/story/eduardo-verastegui-defiende-elon-musk-tras-criti

| etiquetas: ia , musk , extrema derecha , socialismo , nazi , hitler , grok
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18 comentarios
9 2 1 K 128 actualidad
Comentarios destacados:      
Fariseo #9 Fariseo
Entonces Musk intentaba demostrar su socialismo? Qué confuso todo  media
5 K 64
#18 chavi
#9 Musk intentaba demostrar su inteligencia superior gracias a su acervo genético.

Y ha dejado las cosas más que claras
0 K 12
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
"Todos los que dicen que Hitler era socialista son..."

Estos pueden ser imbéciles de remate, apasionados por algún ancestral símbolo de la cultura hindú o ambas.
2 K 56
PechitosMctetis #14 PechitosMctetis
#7 la C la C!!
0 K 6
Sinfonico #2 Sinfonico
Claro, y la república democrática de Corea es una democracia...lo pone en el nombre...
3 K 53
#5 A_S
#2 y el repollo dos veces pollo
2 K 29
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 y las FDI el ejército más moral del mundo

Puestos a decir sloganes
2 K 49
skaworld #4 skaworld *
“Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler”
Vaya silogismo, es facilmente rebatible sin necesidad de IA

Elon es subnormal, pero afortunadamente no todos los subnormales son Elon
4 K 49
TipejoGuti #17 TipejoGuti *
#4 A poner el ejemplo con gilipollas que venía yo, aceptamos subnormal como sinónimo por ser un concepto que quedó huérfano con la llegada de la diversidad intelectual. Must es subnormal, no diverso...:-D
1 K 23
troymclure #11 troymclure
Entonces Elon es un socialista???
1 K 30
#3 Toponotomalasuerte
Está gente no puede compartir oxígeno con el resto.
Estamos volviendo al medievo donde estos hijos de puta se sienten intocables y pueden hacer lo que quieran.
2 K 25
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tranquilo que en seguida se lo arreglan.
0 K 19
#15 muerola
Bueno aquí tenemos varios de esos que repiten como loros que el fascismo y el nazismo fueron socialistas
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial
Pone una cosa para trolear y aqui se la toman en serio, en fin
0 K 11
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#12 clarooooo
Como Verastegui cuando dijo:

“Al parecer, según esa izquierda absurda y peligrosa, los Íberos y más tarde, los Romanos, eran Nazis. Pero esto no es todo, a estas mismas personas y medios poco serios, les parece que Hitler era de derecha. Por eso tanto fracaso en múltiples gobiernos y épocas de la historia”

Estaba también de troleo
1 K 23
StuartMcNight #8 StuartMcNight
Y eso que su propia IA queria ser Mecha Hitler hace unos pocos meses.

No le acaban de ajustar el punto de nazismo para que cuele la propaganda de Elmo.
0 K 9
hazardum #13 hazardum
Probablemente de lo más cercano a Hitler ahora mismo, sea Trump y Netayanhu, y no los veo muy socialistas

Bueno, Elon también es parecido, pero a ese no le dejan rascar bola, por lo que debe llamar la atención por otros lados.
0 K 8

menéame