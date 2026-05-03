Ni a mujeres, ni a gais: ¿a quién le gustan exactamente los cuerpos musculados de ‘bro de gimnasio’?

Los centros de ‘fitness’ están cada vez más llenos y los cuerpos musculados sin una gota de grasa triunfan en las redes sociales, ¿pero quién ha fetichizado ese tipo de figura y a quién le atrae sexualmente?
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Además en el articulo están mezclando la media con la norma
El que va a gimnasio consistentemente no quiere tener un cuerpo normal e igualmente no le va a atraer una persona "normal",… » ver todo el comentario
Hay mucha ideología implícita en todos estos discursos.
Aparte, la mayoría de hombres no sabe lo que resulta atractivo a las mujeres, porque de manera natural la cultura tiende a ocultarlo. De esa forma ese entendimiento funciona como sistema de selección.
Respecto a eso del sistema de selección, parece sacado de una charla-bro como la del personaje de Tom Cruise en la peli Magnolia.
Amigo, si le gusta a las mujeres. Dicen una cosa, piensan otra. A la que te descuidas hasta las novias tus amigos de risas te meten la mano por bajo la camiseta para ver como se palpa ese pecho jajajajaja
Merecidamente voto errónea.
PD: y sobre todo a quien le tiene que gustar es al bro...
Soy normal.
… Quizás los anuncios de Calvin Klein
Que parecen visigodos
Mucho músculo
Poco cerebro
Y luego lloran como todos
A los mismos gymbros.
No sabéis lo q mola w, después de grandes esfuerzos, se te marque los abdominales, hagas 15 dominadas lastrada o levantes 120 de press de banca en 12 reps y sin forzar.
Y me parece bien q ni lo sepáis ni os importe, cada uno tiene sus gustos y su manera de perder el tiempo así q os informo:
Estéticamente me gusto a mi mismo. Nunca había estado tan bien. Antes llegué a tener dolores por el sobrepeso y ahora parezco el puto chuache (sin meterme mierdas,… » ver todo el comentario