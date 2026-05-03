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Ni a mujeres, ni a gais: ¿a quién le gustan exactamente los cuerpos musculados de ‘bro de gimnasio’?

Los centros de ‘fitness’ están cada vez más llenos y los cuerpos musculados sin una gota de grasa triunfan en las redes sociales, ¿pero quién ha fetichizado ese tipo de figura y a quién le atrae sexualmente?

| etiquetas: gym , bro , músculos , fetiches , atracción
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
Gnomo #1 Gnomo *
Ni a mujeres ni a Gays, jajajajajjajajajajajjja, venga coño
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placeres #16 placeres *
#1 Como dice House todos engañan en las encuestas, por eso cuando se hace estudios se hacen en laboratorios y se mide la reacción de los cerebros y ojos y dan unos resultados que cuentan otra historia muy diferente, una cosa es lo que dices que te atrae y otra lo que te atrae pero no te puedes comer.

Además en el articulo están mezclando la media con la norma

El que va a gimnasio consistentemente no quiere tener un cuerpo normal e igualmente no le va a atraer una persona "normal",…   » ver todo el comentario
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#19 Eukherio *
#1 En el caso de los gays no tengo ni idea, pero con las mujeres es bastante habitual que no gusten cuerpos excesivamente musculados. Hay un montón de culturistas que reconocen abiertamente que el 90% de sus seguidores son hombres y que no les ayuda a ligar. Una cosa es estar cachas y marcado, que vende, y otra estar mazadísimo. A partir de cierto nivel ya deja de resultar atractivo y empiezan a mirarte por la calle raro, y cada vez es más normal ver a gente que en el gimnasio aspira a llegar a eso.
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El_Ogro_de_las_drogas #3 El_Ogro_de_las_drogas
A nadie claro, por eso están las bibliotecas llenas y los gimnasios vacios
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taSanás #2 taSanás *
al otro bro  media
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EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Es básicamente lo que dice el artículo.
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taSanás #7 taSanás
#6 yo era para poner la foto, que solo los conossieurs reconocerán :troll:
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#4 DenisseJoel
Curiosamente cuando se habla de mujeres que tratan de adelgazar en exceso, no se usa el argumento de que "ni a hombres ni a lesbianas les gustan las mujeres demasiado delgadas".

Hay mucha ideología implícita en todos estos discursos.

Aparte, la mayoría de hombres no sabe lo que resulta atractivo a las mujeres, porque de manera natural la cultura tiende a ocultarlo. De esa forma ese entendimiento funciona como sistema de selección.
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Spirito #13 Spirito
#4 A mí me gustan delgaditas y menudas, pequeñas, manejables al tacto y al achuchón. :troll:
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MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
#4 bueno, sí que es un argumento contra la extrema delgadez de las mujeres que no es atractiva y que lo atractivo teóricamente son las curvas. Es un argumento más o menos absurdo y secundario respecto a la salud pero sí es un argumento.

Respecto a eso del sistema de selección, parece sacado de una charla-bro como la del personaje de Tom Cruise en la peli Magnolia.
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themarquesito #5 themarquesito
Le gustan a los otros gymbros.
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#15 Kuruñes3.0 *
xD xD xD xD xD
Amigo, si le gusta a las mujeres. Dicen una cosa, piensan otra. A la que te descuidas hasta las novias tus amigos de risas te meten la mano por bajo la camiseta para ver como se palpa ese pecho jajajajaja
Merecidamente voto errónea.
PD: y sobre todo a quien le tiene que gustar es al bro...
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Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
yo, ni soy mujer ni gais.
Soy normal.
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Imag0 #9 Imag0
Os tomáis a Lo País en serio y así no se puede...
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beltzak #10 beltzak
Los griegos…

… Quizás los anuncios de Calvin Klein  media
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MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo
Esos hombres que tu admiras
Que parecen visigodos
Mucho músculo
Poco cerebro
Y luego lloran como todos
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#20 astur365_628eed2f50e0f
Pues a otros Bros de gimnasio  media
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gale #22 gale
Con que les guste a ellos es suficiente.
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#18 poxemita
Ni a hombres ni a lesbianas les gustan las modelos de Victoria Secret.
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ostiayajoder #14 ostiayajoder
A otros no

A los mismos gymbros.

No sabéis lo q mola w, después de grandes esfuerzos, se te marque los abdominales, hagas 15 dominadas lastrada o levantes 120 de press de banca en 12 reps y sin forzar.

Y me parece bien q ni lo sepáis ni os importe, cada uno tiene sus gustos y su manera de perder el tiempo así q os informo:

Estéticamente me gusto a mi mismo. Nunca había estado tan bien. Antes llegué a tener dolores por el sobrepeso y ahora parezco el puto chuache (sin meterme mierdas,…   » ver todo el comentario
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antesdarle #8 antesdarle
A los fakin panza que diría el subnormal de Llados
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CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Que tipico, lo que diga la señora Kerelia la que firma semejante desproposito, anda que no huele desde lejos xD xD
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menéame