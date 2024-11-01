·
9
meneos
66
clics
Ni la IA es capaz de destronar a esta 'arma secreta' de Microsoft: Excel, el software 'aburrido' con el que cosecha millones
Lejos de ser un artefacto obsoleto o un símbolo gris de la burocracia digital, Excel ha evolucionado hasta el estatus de herramienta icónica
etiquetas
:
ia
,
capaz
,
destronar
,
arma
,
secreta
,
microsoft
,
excel
,
software
9 comentarios
#1
Africano
no hay nada más visual que una hoja de cálculo.
2
K
35
#3
Peka
#1
Además programable, con vba.
0
K
9
#8
sxentinel
#3
No necesitas vba para hacer programas en excel, tienes las macros y ademas puedes usar las celdas como variables usando formulas recursivas.
Yo lo he hecho para hacer un programa de gestión de inventario y no explotó.
0
K
9
#6
DayOfTheTentacle
#1
pues un buenculo
0
K
8
#7
MPR
*
#6
Microsoft siempre da "una de cálculo y otra de arenaculo".
Aunque últimamente Microsoft simplemente va de culo, al menos con Windows.
0
K
7
#2
Aitr
Será de lo poco que no han roto esta gente, porque vaya manera de joder la marrana con windows 11, onedrive y las IA a la fuerza...
Si no está roto no lo arregles que diría el otro.
3
K
31
#4
Furiano.46
Recordad que los relojes estropeados también dan la hora bien dos veces al día
Excel es excelente por pura casualidad
1
K
18
#9
Mustela
1) Excel está en todas partes
No en mi casa ni mi entorno
2) Cuesta escapar de Microsoft 365
A mí me pasa lo contrario, cuesta entrar
3) Excel es polivalente
El formato propietario discrepa:
www.meneame.net/story/libreoffice-arremete-contra-microsoft-office-for
4) Sheets es bueno… pero
pero ambos están sobrevalorados
5) La IA está reforzando a Excel
Sí, la suya propia, seguro, como los publirreportajes
Yo utilicé Lotus 1-2-3 porque…
» ver todo el comentario
0
K
11
#5
abogado_del_diablo
Curiosamente una aplicación que sacó para aprovechar la interfaz gráfica del Macintosh, y de la que después sacó su versión para PC.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
