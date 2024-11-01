edición general
Ni la IA es capaz de destronar a esta 'arma secreta' de Microsoft: Excel, el software 'aburrido' con el que cosecha millones

Lejos de ser un artefacto obsoleto o un símbolo gris de la burocracia digital, Excel ha evolucionado hasta el estatus de herramienta icónica

no hay nada más visual que una hoja de cálculo.
#1 Además programable, con vba.
#3 No necesitas vba para hacer programas en excel, tienes las macros y ademas puedes usar las celdas como variables usando formulas recursivas.

Yo lo he hecho para hacer un programa de gestión de inventario y no explotó. :-D
#1 pues un buenculo
#6 Microsoft siempre da "una de cálculo y otra de arenaculo". :roll:

Aunque últimamente Microsoft simplemente va de culo, al menos con Windows.
Será de lo poco que no han roto esta gente, porque vaya manera de joder la marrana con windows 11, onedrive y las IA a la fuerza...

Si no está roto no lo arregles que diría el otro.
Recordad que los relojes estropeados también dan la hora bien dos veces al día :troll:
Excel es excelente por pura casualidad xD
1) Excel está en todas partes
No en mi casa ni mi entorno

2) Cuesta escapar de Microsoft 365
A mí me pasa lo contrario, cuesta entrar

3) Excel es polivalente
El formato propietario discrepa: www.meneame.net/story/libreoffice-arremete-contra-microsoft-office-for

4) Sheets es bueno… pero
pero ambos están sobrevalorados

5) La IA está reforzando a Excel
Sí, la suya propia, seguro, como los publirreportajes

Yo utilicé Lotus 1-2-3 porque…   » ver todo el comentario
Curiosamente una aplicación que sacó para aprovechar la interfaz gráfica del Macintosh, y de la que después sacó su versión para PC.
