Ni fabada ni cachopo, cuatro cocineras defienden el gran plato de la cocina asturiana: el pote de berzas

El potaxe de berzas, conocido como pote o potaje, es el gran plato de la cocina asturiana, aunque su protagonismo haya quedado eclipsado por la fama de la fabada. En el fuego del hogar, un recipiente generoso acogía el guiso que alimentaba a toda la familia a diario. Más allá del nombre del contenedor, el pote se componía desde antiguo de un caldo ligado con algo de harina —procedente del cereal o la legumbre disponible, como habas o arbeyos (guisantes)—, en el que se cocía la verdura más abundante —berzas, nabizas o nabos— y alguna porción cár

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El cachopo es para foriatos
Destrozo #4 Destrozo
Lo estoy viendo. Franquicia "pote aquí " comida rápida. Tiene futuro.


Mmm no
Esfingo #2 Esfingo
Un cocido montañés con faba, esta todo inventado.
#3 carlitosdelugo
Caldo galego!
