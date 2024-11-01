Ni "apego ansioso" ni "trauma infantil": la psicología sabe que estamos convirtiendo la mala educación en diagnóstico

Hace una década, si alguien se comportaba de forma egoista en una relación, decíamos de manera que era “egoísta”. Hoy, lo más probable es que esa persona tiene un "vínculo de evitación". "no todo es trauma o apego ansioso; a veces es simplemente falta de educación". Y esta frase no es solo una opinión impopular; es el resumen de una creciente preocupación en la literatura científica sobre cómo la "cultural del trauma" está desdibujando la frontera entre la patología y el carácter. La "sobrepatologización" El concepto no es nuevo, pero ...