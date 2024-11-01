Ni "apego ansioso" ni "trauma infantil": la psicología sabe que estamos convirtiendo la mala educación en diagnóstico

Hace una década, si alguien se comportaba de forma egoista en una relación, decíamos de manera que era “egoísta”. Hoy, lo más probable es que esa persona tiene un "vínculo de evitación". "no todo es trauma o apego ansioso; a veces es simplemente falta de educación". Y esta frase no es solo una opinión impopular; es el resumen de una creciente preocupación en la literatura científica sobre cómo la "cultural del trauma" está desdibujando la frontera entre la patología y el carácter. La "sobrepatologización" El concepto no es nuevo, pero ...
todavía me acuerdo hace unos 15 años cuando casi todos los niños tenían "Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)" que no niego que alguno hubiera, pero era la excusa perfecta de algunos padres para no educar bien..
Es normal que este presente en gente cuyos padres han estado ausentes* en mayor o menor medida en las fases en las que se educa el apego, la empatia y otros sentimientos
* por ausente no me refiero a peña que se fue a por tabaco y no volvio, si no a gente que no supo o no le dio la puta gana de dar estar presente en esas fases de crecimiento del niño