Ni con antecedentes penales ni policiales: Feijóo insiste en vincular migración y delincuencia para criticar la regularización

¿Por qué es importante?: Feijóo oculta que el decreto prevé denegar la regularización a extranjeros con antecedentes policiales cuando un informe de la Policía acredite que supone una amenaza para el orden público

| etiquetas: feijoo , regularización , inmigrantes , antecedentes , penales
#2 HangTheRich
El de las fotos con narcos vincula migración y delincuencia. De nuevo se cumple lo de toda acusación es una confesión
vicus. #11 vicus.
#2 Efectivamente, la historia de el PP gallego con los narcos es de connivencia, en Galicia es un secreto a voces la financiación por parte de la mafia fariñeita al PP, sin embargo en Madrid no tienen problemas es acoger a esta clase de emigrantes provincianos con antecedentes manifiestamente sospechosos.
vicus. #4 vicus. *
Yo soy gallego y no reconozco a este Frijolito marcadamente a la madrileña, desenfocado de la realidad, copiando el discurso de la voxemia que es trendig topic más allá de Benavente, lo digo porque cuando era presi de todos los gallegos no se dedicaba a decir esta clase de burradas y tonterías mayúsculas, cuando era presidente gallego su discurso era muy preciso al discurso del PSOE de Galicia. Es irse para Madrid y convertirse en la chica poseída de "El exorcista". Qué mal hizo en salir de su plácida Galicia donde no tenía que decir estas barbaridades para mantener el puesto. Espolier, no va a ser presidente por mucha razones no vale para el puesto y una de ellas es que no tiene personalidad.
ElBeaver #6 ElBeaver
#4 Totalmente. El expresidente que es de Ourense solía hablar positivamente de los inmigrantes porque es consciente de que, en provincias tan envejecidas como la suya, el sistema colapsaría sin ellos. Sin embargo, su discurso actual parece impuesto por la influencia de la ultraderecha, que imita a otros movimientos internacionales para no quedarse sin argumentos que los diferencien.
calde #7 calde
#4 #6 Estáis muy manipulados por la tvg, la voz de Galicia, el faro, ... Lo que pasa es que en Galicia sólo tenía que posar delante de la cámara. De lo demás se encargaban los "periodistas".
vicus. #8 vicus. *
#6 Y para colmo, fue presidente de una comunidad autónoma especialmente emaigrante, tanto que en la Argentina a los españoles que emigraban allí se le llamaba gallegos, porque casi todos los que emigraban a la argentina desde la península ibérica eran gallegos, con antecedentes penales o sin ellos.
johel #12 johel
#4 Yo tambien creia que era un politico capaz y cuando marcho para madrid se convirtio practicamente de un dia para otro en la cosa mas inutil que ha salido del ppox desde que lo fundo fraga.
Resulta que este frijolito es el de verdad, el de antes era un muñeco de trapo que salia bien en SU television poque hacia dieciseis tomas, se seleccionaba bien su imagen y estaba constantemente editado.
#1 Joroñas
Más peligro que él mismo?
#3 poxemita
Creo que no es el único en vincular inmigración y delincuencia.
#3 poxemita

Creo que no es el único en vincular inmigración y delincuencia.
Tito_Keith #5 Tito_Keith
Si un inmigrante tiene papeles ¿delinque más o delinque menos? Porque se supone que regularizan a los que ya están aquí. Por lo tanto no existe el problema del que nos habla este que decía con todo su papo 'No sabía que era narcotraficante, pensaba que era contrabandista'
#9 Tensk
#5 Me parece que el susodicho se referiría a aquellos que estarían ya aquí, pueden haber delinquido y aún no tener antecedentes por no haber tenido sentencia.

Por otro lado, esto ya cosecha propia, que no haya antecedentes penales no lo acabo de ver yo como garantía al 100% de que no haya delinquido en su país, en parte porque según de qué países vengan, fíate tú de su policía y demás.

Claro que tampoco hay nada mejor que eso, así que a ver.
