edición general
6 meneos
64 clics
Las nevadas azotan Madrid y el norte de España y el temporal deja sin clases en Extremadura y Andalucía

Las nevadas azotan Madrid y el norte de España y el temporal deja sin clases en Extremadura y Andalucía

Kristin comienza a recrudecer las condiciones meteorológicas en toda la península. El país permanece bajo una marcada circulación atlántica, con el paso continuo de frentes asociados a intensos vientos del oeste que están dejando precipitaciones generalizadas, rachas muy fuertes de viento y un acusado temporal marítimo. Todo el país, salvo Canarias, está bajo algún tipo de aviso.

| etiquetas: nevadas , madrid , norte de españa , temporal , extremadura , andalucia
6 0 0 K 53 actualidad
5 comentarios
6 0 0 K 53 actualidad
sotillo #4 sotillo
Venga, ya lo digo yo, las mejores nevadas las de Madrid
1 K 22
Milmariposas #5 Milmariposas
Filomena II, la secuela
0 K 20
#1 kreator
En el norte de la capital, que es lo único que importa en el reino, está nevando fuertecito.
0 K 9
#3 PeloPene
Paren las rotativas! Ya empezamos con el drama!
0 K 7
AlaarLowe #2 AlaarLowe *
- Ya no nieva como antes

- Es por el cambio climático.

- Pues en Madrid este año, una ciudad en la que nieva poco, ya van tres veces

- Es por el cambio climático.

- Y las brutales nevadas de este año en EEUU y este de Rusia??

- Son por el cambio climático.

- Eres imbécil???

- Es por el cambio climático.
0 K 5

menéame