Las nevadas azotan Madrid y el norte de España y el temporal deja sin clases en Extremadura y Andalucía

Kristin comienza a recrudecer las condiciones meteorológicas en toda la península. El país permanece bajo una marcada circulación atlántica, con el paso continuo de frentes asociados a intensos vientos del oeste que están dejando precipitaciones generalizadas, rachas muy fuertes de viento y un acusado temporal marítimo. Todo el país, salvo Canarias, está bajo algún tipo de aviso.