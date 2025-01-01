edición general
Neurocientíficos hallan una nueva vía para ‘leer’ el pensamiento y lo protegen de intrusiones con una contraseña

Un equipo de investigadores asegura haber conseguido decodificar el ‘habla interna’ de nuestro cerebro mediante una tecnología que abre un acceso directo a lo que pensamos, por lo que han ideado un sistema para protegerlo

#1 mcfgdbbn3
Molaría ver los diferentes tipos de mente según el sistema zodiacal. :-P
Si sacan la mente {0x264a} sería más o menos así: www.youtube.com/watch?v=SM6keGiRBKc (Página web de Homer durante 10 horas)
Quiero ver cómo se vería una {0x264c} ︎ , {0x264d} ︎ , {0x264e} ︎ , {0x264f} ︎ y {0x2651} ︎ . Aunque en general todas ayudaría a entender mejor a la gente. :-)
#2 Doisneau
#1 Esto es science compañero, las magufadas son en otro sitio
#3 mcfgdbbn3
#2: Precisamente, esto permitiría separar la parte científica de la no científica, permitiría incluso ir más allá de las fechas de nacimiento, que es una forma muy débil de determinar la personalidad. Incluso puede que los tipos de personalidad no sean 12 y que convenga añadir alguno más (sin aumentar mucho la complejidad).

Imagina monitorizar a mucha gente, y con las descripciones tradicionales de los signos (olvidando las fechas de nacimiento), determinar cómo se ve cada tipo de mente, si…   » ver todo el comentario
#4 Herumel
#3 Vamos lo que propones al nivel de la psicohistoria de Hair Seldom.
#5 donchan
Hace tiempo que se puede saber lo que alguien piensa. Cuando se piensan palabras que no se pronuncian, se envian igualmente los impulsos nerviosos a los músculos de hablar, pero de forma muy débil. Se puede medir esos impulsos y reproducir los sonidos correspondientes.
