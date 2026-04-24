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Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento
El primer ministro pidió que se retrasara la publicación del informe médico para evitar que Irán difundiera “propaganda falsa contra Israel”
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#3
angelitoMagno
¿Recordáis cuando toda la derecha patria afin al sionismo cargó contra Pedro Sánchez por no hacer públicos sus expedientes médicos?
La propia Álvarez de Toledo llegó a pedirlo en sede parlamentaria.
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#5
guillersk
#3
¿ Está España en guerra ?
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#6
angelitoMagno
*
#5
No. ¿Y? ¿Si no estamos en guerra el presidente está obligado a mostrar unos documentos privados? ¿Lo hacían el resto de presidentes?
Que por cierto, a mi me parece que puestos a querer estar informados de la salud del presidente, más importante es tener esa información si el país está en guerra, pero bueno.
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#7
Arkhan
#3
A este paso cada vez que pidan alguna gilipollez sabremos que los tiros van por algún lado.
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#4
Jointhouse_Blues
*
¿Cómo se encuentra el cáncer? Vivir dentro de semejante bicho tiene que ser un infierno.
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#10
elgranpilaf
Ánimo tumor
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#1
Albarkas
Está rabioso el tipejo y quiere llevarse a un montón de inocentes por delante antes de reventar.
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#9
pepel
#0
www.meneame.net/story/netanyahu-revela-ha-sido-tratado-tumor-maligno-p
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#8
Kleshk
Creo que el tumor maligno era lo menos maligno de ése hombre...
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#2
A.more
Lo podrian haber achicharrado y el mundo hubiese ganado
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10
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menéame
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La propia Álvarez de Toledo llegó a pedirlo en sede parlamentaria.
Que por cierto, a mi me parece que puestos a querer estar informados de la salud del presidente, más importante es tener esa información si el país está en guerra, pero bueno.