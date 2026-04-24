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Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

El primer ministro pidió que se retrasara la publicación del informe médico para evitar que Irán difundiera “propaganda falsa contra Israel”

| etiquetas: netahanyu , cáncerisrael , próstata
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Recordáis cuando toda la derecha patria afin al sionismo cargó contra Pedro Sánchez por no hacer públicos sus expedientes médicos?

La propia Álvarez de Toledo llegó a pedirlo en sede parlamentaria.
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#5 guillersk
#3 ¿ Está España en guerra ?
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angelitoMagno #6 angelitoMagno *
#5 No. ¿Y? ¿Si no estamos en guerra el presidente está obligado a mostrar unos documentos privados? ¿Lo hacían el resto de presidentes?

Que por cierto, a mi me parece que puestos a querer estar informados de la salud del presidente, más importante es tener esa información si el país está en guerra, pero bueno.
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Arkhan #7 Arkhan
#3 A este paso cada vez que pidan alguna gilipollez sabremos que los tiros van por algún lado.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
¿Cómo se encuentra el cáncer? Vivir dentro de semejante bicho tiene que ser un infierno.
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elgranpilaf #10 elgranpilaf
Ánimo tumor
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#1 Albarkas
Está rabioso el tipejo y quiere llevarse a un montón de inocentes por delante antes de reventar.
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Kleshk #8 Kleshk
Creo que el tumor maligno era lo menos maligno de ése hombre...
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A.more #2 A.more
Lo podrian haber achicharrado y el mundo hubiese ganado
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menéame