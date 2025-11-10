Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir el estado de la tregua en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir el estado del alto el fuego en Gaza, según recogen medios israelíes. Según el diario The Times of Israel, la mayor parte de la reunión se centró en discutir el estado del alto el fuego en Gaza y los esfuerzos para rescatar a los cuatro rehenes fallecidos que aún permanecen en poder de las milicias palestinas.