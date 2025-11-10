edición general
Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir el estado de la tregua en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir el estado del alto el fuego en Gaza, según recogen medios israelíes. Según el diario The Times of Israel, la mayor parte de la reunión se centró en discutir el estado del alto el fuego en Gaza y los esfuerzos para rescatar a los cuatro rehenes fallecidos que aún permanecen en poder de las milicias palestinas.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Que tregua si Israel siguen asesinado gente en Gaza indiscriminadamente, sus asesinatos están a la orden del día.
Aluflipas #3 Aluflipas
#1 #2 Luego el artículo lo aclara y dice que están hablando de una "... segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de naciones árabes e islámicas."

Vamos, lo que tenían pensado desde el principio. Hacer limpieza étnica, destruir toda Gaza y reconstruirla para ellos y que otros paguen la factura.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Asesinar es lo que hace Israel, dando largas y buscando pretextos para poder seguir haciéndolo.
javibaz #7 javibaz
#1 y no ha parado ni un solo día.
hdblue #2 hdblue
A ver, que al genocida este no le hace falta reunirse con nadie para ver como va la tregua en Gaza, ya se lo digo yo.

Teniendo en cuenta que habéis asesinado a 238 personas durante el mes que llevamos de tregua... Pues la tregua va como una puta mierda.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 238 personas que sepamos nosotros, pero seguramente sean mas las victimas de ese genocidio.
Kachemiro #8 Kachemiro
#2 es que lo importante al parecer es recuperar los 4 fiambres que faltan. La supervivencia y dignidad de los palestinos, como no computan como personas para este atajo de miserables, no entran ni dentro del orden del dia
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Pero, pero, pero... ¡Si los Zazis de MNM me han dicho que cuando firmas LA PAZ, la violencia cesa! ¡Es lo que dicen siempre en el caso de Ucrania!

Dios mío. ¿Me estarían mintiendo los Zazis de MNM? :troll:
nanustarra #6 nanustarra
Menudo aquelarre de terroristas
