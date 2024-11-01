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Netanyahu reacciona a la muerte de Chuck Norris: "Un gran amigo de Israel y un amigo cercano"

Netanyahu reacciona a la muerte de Chuck Norris: "Un gran amigo de Israel y un amigo cercano"

En 2013, Norris pidió a los ciudadanos israelíes que votaran por Netanyahu en las elecciones, describiéndolo como el líder fuerte que la región necesitaba. "Ustedes tal vez piensen que yo soy el duro de las películas, pero en un barrio peligroso como Medio Oriente, Israel tiene a la persona dura. Su nombre es Benjamin Netanyahu", dijo entonces.

| etiquetas: amigos , sionismo
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10 comentarios
6 1 0 K 66 actualidad
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"un amigo cercano"
Esperemos que en breve Netanyahu este mas cerca aun de Chuck Norris :roll:
5 K 62
Pepy #3 Pepy
El amigo de un genocida no puede ser buena persona
5 K 53
Dakaira #5 Dakaira
Que va a reaccionar si está muerto...
(Netanyahu, no Chuck Norris, que también)
2 K 41
#6 Dravos *
#5 ¿Pero qué dices? Si esa foto es de hoy.:troll:
2 K 26
#2 Leclercia_adecarboxylata
Por eso, los memes, los justos.
1 K 31
oceanon3d #4 oceanon3d *
Fuera de cuatro memes absurdas y cuatro películas de mierda un casposo ultra conservador moralmente cuestionable ... ese el Chuky.
1 K 19
azathothruna #8 azathothruna
Otra razon por la que no me caia ese meme sobrevalorado
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#7 Juantxi
Me caía muy mal sus películas eran horribles, y dejé de verlas hace décadas. Pero no pensé que fuera tan mierda como para ser amigo de Netanyahu.
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EldelaPepi #9 EldelaPepi
Chuck Norris era fascista y además con pintas.
Solo hay que ver de que iban de la mayoría de sus películas en las que, además de matar comunistas a cascoporro, era el productor.
Por no hablar de los Rangers de Texas. Eso era porno fascista.
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A12345 #10 A12345
SI tanto le gusta, que se vaya con él
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menéame