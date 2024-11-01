Netanyahu reacciona a la muerte de Chuck Norris: "Un gran amigo de Israel y un amigo cercano"

En 2013, Norris pidió a los ciudadanos israelíes que votaran por Netanyahu en las elecciones, describiéndolo como el líder fuerte que la región necesitaba. "Ustedes tal vez piensen que yo soy el duro de las películas, pero en un barrio peligroso como Medio Oriente, Israel tiene a la persona dura. Su nombre es Benjamin Netanyahu", dijo entonces.