Netanyahu reacciona a la muerte de Chuck Norris: "Un gran amigo de Israel y un amigo cercano"

En 2013, Norris pidió a los ciudadanos israelíes que votaran por Netanyahu en las elecciones, describiéndolo como el líder fuerte que la región necesitaba. "Ustedes tal vez piensen que yo soy el duro de las películas, pero en un barrio peligroso como Medio Oriente, Israel tiene a la persona dura. Su nombre es Benjamin Netanyahu", dijo entonces.
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Esperemos que en breve Netanyahu este mas cerca aun de Chuck Norris
(Netanyahu, no Chuck Norris, que también)
Solo hay que ver de que iban de la mayoría de sus películas en las que, además de matar comunistas a cascoporro, era el productor.
Por no hablar de los Rangers de Texas. Eso era porno fascista.