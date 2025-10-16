Netanyahu asegura que Israel alcanzará “todos los objetivos de la guerra” en Gaza

Las autoridades israelíes dicen que trabajan en la reapertura del cruce de Rafah, sin aclarar fecha, y afirman que no dejarán entrar ayuda | Identificados los cadáveres de los dos rehenes devueltos el miércoles | EE UU niega que Hamás haya incumplido el acuerdo de paz por la demora en la entrega de los cuerpos