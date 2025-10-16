Netanyahu asegura que Israel alcanzará “todos los objetivos de la guerra” en Gaza

Las autoridades israelíes dicen que trabajan en la reapertura del cruce de Rafah, sin aclarar fecha, y afirman que no dejarán entrar ayuda | Identificados los cadáveres de los dos rehenes devueltos el miércoles | EE UU niega que Hamás haya incumplido el acuerdo de paz por la demora en la entrega de los cuerpos
| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
Si la maldad pura existe, está en Israel.
Si iba a ser papel mojado y un montón de meneantes lo sabían ¿por qué los de Hamás han firmado el acuerdo?
Si alguien se preguntaba por qué en el Reino Unido las manifestaciones pro palestinas están tan perseguidas, que sepan que Israel era una colonia británica mucho antes de la 2a. Guerra mundial.
De esta manera es que el mermado del canciller alemán dice que les están haciendo "el trabajo sucio".
Claro, así todo se entiende mejor