edición general
Netanyahu asegura que Israel alcanzará “todos los objetivos de la guerra” en Gaza

Las autoridades israelíes dicen que trabajan en la reapertura del cruce de Rafah, sin aclarar fecha, y afirman que no dejarán entrar ayuda | Identificados los cadáveres de los dos rehenes devueltos el miércoles | EE UU niega que Hamás haya incumplido el acuerdo de paz por la demora en la entrega de los cuerpos

| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
6 comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Panda de malnacidos... Matando a los palestinos todo porque no consiguen encontrar los cuerpos de dos israelíes que seguramente hayan matado ellos mismos...

Si la maldad pura existe, está en Israel.
javibaz #1 javibaz
Dejando claro que todo lo que firman estos infraseres, es papel mojado.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#1 Sigo sin enterarme de lo que pasa
Si iba a ser papel mojado y un montón de meneantes lo sabían ¿por qué los de Hamás han firmado el acuerdo?
Sandman #4 Sandman
¿Pero porqué la gente sigue protestando si ya hay paz? :shit:
Herumel #5 Herumel
Guerra, ¿qué guerra?
#3 Dedalos *
Puro colonialismo genocida Europeo y transatlántico. Luego juzgarán al gobierno de Netanyahu y pasarán página.

Si alguien se preguntaba por qué en el Reino Unido las manifestaciones pro palestinas están tan perseguidas, que sepan que Israel era una colonia británica mucho antes de la 2a. Guerra mundial.

De esta manera es que el mermado del canciller alemán dice que les están haciendo "el trabajo sucio".

Claro, así todo se entiende mejor
