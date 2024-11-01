·
10974
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4610
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4148
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4369
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3788
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
511
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
390
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
324
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
453
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
264
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
5
meneos
16
clics
La neofascistización de nuestras sociedades
La normalización social cotidiana de la excepción, la suspensión del Estado de derecho y de los derechos fundamentales
etiquetas:
fascismo
derechos
4
1
1
K
49
actualidad
4 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
La agresión imperialista contra Venezuela ha dado una vuelta de tuerca más a una transformación que viene desarrollándose desde hace ya algunas décadas, la de la autocratización neofascista de nuestras sociedades. La noción de autocratización se refiere a un proceso inverso a la democratización y puede adoptar múltiples formas, entre ellas, la tecnocratización, la securitización, la judicialización de la política, etc. No obstante, la forma dominante en nuestro tiempo es la neofascistización, entendida como la normalización social cotidiana de la excepción, la suspensión del Estado de derecho y de los derechos fundamentales. Pero ¿cómo se produce este proceso y a través de qué estructuras jurídicas se articula?
0
K
19
#2
YSiguesLeyendo
"a través de qué estructuras jurídicas" dice el artículo: NINGUNAS, los santos cojones del tirano de turno
0
K
19
#3
Olepoint
¿ Quieres reconocer a un idiota ? Es sencillo, vota contra sus propios derechos.
1
K
15
#4
Paladio
seguramente aumentará la misantropía
0
K
9
