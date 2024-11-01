edición general
NEO, el robot doméstico [Eng]  

NEO es un robot humanoide seguro que realiza tus tareas domésticas y te ofrece asistencia personalizada.

| etiquetas: robótica , bípedo , humanoide , teleoperado , inteligencia artificial , hogar
Mangione #1 Mangione *
20.000$ o suscripción mensual de 500$ por un cacharro que para hacer cualquier cosa mundana mínimamente útil necesitará ser teleoperado (seguramente por algún pobre desde el tercer mundo), lo que implicará que una compañía y un extraño entren virtualmente a tu casa y accedan a toda tu intimidad, para que tu vida se convierta en datos de entrenamiento que, pese a que tú eres el que paga, servirán para futuros modelos y hacer a la compañía más rica. Pre-compra por 200$ y no te lo darían hasta el año que viene... si es que llega.

Idiocracy Black Mirror es ahora.
maxxcan #2 maxxcan
Este robot humanoide prometía hacer nuestras tareas domésticas. Por ahora es una marioneta de 20.000 dólares.

www.xataka.com/robotica-e-ia/este-robot-humanoide-prometia-hacer-nuest
